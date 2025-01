¡Qué turbio! Alfredo Adame acusaría a Marypaz Banquells de tener intimidad con su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Alfredo Adame está dando mucho de que hablar, pues recientemente ha salido a la luz un turbio secreto del reconocido actor, pues una de sus exparejas acaba de afirmar que cuando estaban juntos acusó a Marypaz Banquells, la actriz que es su exesposa, de supuestamente tener intimidad con su propio hijo. Asegura que la exestrella de Televisa por eso se separó de la hermana de Rocío Banquells.

En 2018, después de su separación de Marypaz, Alfredo a los meses presentó a Susana Quintana, una mujer hermosa que había conocido por redes sociales, a la que llamó el amor de su vida y afirmó que se quería casar para pasar toda la vida a su lado, sin embargo, duraron solo dos meses y este salió a destrozarla, incluso la llamó "asesina". Tras casi siete años alejada de todo el mundo mediático, la mujer reapareció en entrevista con TV Notas y aseguró que el exactor de Televisa le hizo la turbia confesión.

Susana, declaró que el expresentador del programa Hoy es un narcisista y que necesita terapia, pues aunque dice que puede amar y adorar a sus parejas, la realidad es que es diferente, pues con un solo desacuerdo en su pensamiento le basta para alejar a las personas e irse en su contra, mencionando que es por ello que sus relaciones no duran, que incluso hasta sus hijos que sin "tipazos, educados y cariñosos", se han cansado de esa actitud, señalando que Adame es capaz de todo si puede hacerlo eso a sus propios hijos.

Susana Quintana con Adame. Internet

La expareja del exparticipante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, declaró que sus hijos se empezaron a alejar porque defendían a su madre y a ella le hacían ver que lo que hacía el histrión estaba mal y no era normal, que inventara tantas cosas, destacando que ellos son muy sanos y al final le paso como todas las personas, huyen de él: "Del que me comentó varias veces era de Diego. Le llegó a reclamar que por qué trataba así a su mamá. Según Adame, a todos corre. Más bien nosotros somos los que salimos corriendo".

Quintana, inesperadamente reveló que desgraciadamente, en el poco tiempo de relación con él, quedó horrorizada, porque durante un viaje a Guadalajara, al hablar, este le dijo por "aborrece" a Diego Adame, uno de sus hijos, señalando que ella le dijo que de seguro era porque se parecía demasiado a él, pero la respuesta del actor la dejó en shock: "Me dijo: 'Porque su mamá y él ¡tienen intimidad!' Volteó y me dijo: 'Te quedaste fría, ¿verdad?' Le dije: '¿Cómo crees?', y me dijo: 'Así es. Lo creas o no'. Pensé: '¡Dios mío! Esto está peor de lo que yo creía'".

Finalmente, Susana asegura que ella no le cree absolutamente nada al exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, porque ha visto de primera mano que él se cree sus propias mentiras, señalando que es obsesivo y si se fija destruir a alguien dirá lo que sea para hundirlo: "Yo estaba tan asustada, tan asombrada, tan impactada, que no sé qué cara o expresión puse. No pienso que sea real. Cuando a él se le mete en la mente algo, cuando quiere destrozar a alguien, se lo cree y sale al mundo a decir lo que su mente le dijo. Creo que necesita ayuda".

Alfredo sacó de su testamento a sus hijos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui