Se incendia edificio donde Lambda García graba novela de Televisa; hay varios hospitalizados

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock luego de salir a la luz que actores y staff de este canal vivieron un momento de terror luego de que se incendiara el edificio donde se encontraban grabando la telenovela Juegos de amor y poder. El actor mexicano Lambda García fue uno de los afectados por este incidente y en entrevista exclusiva con el programa Hoy contó todos los detalles.

A través de su cuenta de TikTok, el artista de 38 años había compartido una serie de videos para mostrar los instantes de pánico que enfrentó la tarde del lunes, cuando tuvo que desalojar un edificio que se estaba incendiando mientras grababa el mencionado melodrama. Mientras que en su plática con reporteros del matutino, Lambda contó todos los detalles del lamentable suceso:

a verdad es que estuvo complicado, si hubo muchas personas intoxicadas, hubo muchas personas que se fueron al hospital, estamos grabando, estamos en el piso 18, y de repente nada más nos dice el floor manager de que con toda la calma del mundo necesitamos evacuar el piso, como que no nos dijeron más porque no sabían más", relató el galán de novelas.

Conforme avanzaban por las escaleras de emergencia, García se dio cuenta de que la situación era riesgosa: "Ya empecé a bajar, no sentí nada, y en el piso 11 empiezo oler quemado, y es de '¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?'. Humo, humo, humo, humo, y pues no ya, llegué al piso 8 y fue cuando empecé a sacar el celular, que dije: 'esto lo tengo que grabar porque si no nadie me lo va a creer'", agregó.

De la misma manera, García confesó que, durante el difícil momento, el miedo se apoderó de su cuerpo. “Es un humo que es un humo tóxico, es un humo que te huela a plástico, pero además me empezó a quemar, o sea, yo no podía dar las bocanadas cuando yo bajaba, yo no podía darlas porque me quemaba la garganta y la nariz, haz de cuenta que yo traía como cuchillos en la nariz", afirmó el exactor de TV Azteca.

Conjuntamente, el famoso compartió que en el mismo lugar se encontraba Eduardo Santamarina, pero ambos lograron salir con bien: "En ese momento solamente Lalo y yo, Lalo Santamarina porque se estaba cambiando, yo estaba ya a punto de hacer esa escena en la que él no estaba, entonces lo estaban arreglando. Cuando pasó yo me bajé por las escaleras corriendo, y él pasó del otro lado. Entonces, ya que supe de él, ya estaba fuera, o sea, ya estaba fuera y estaba también resguardado", manifestó.

Sin embargo, y pese al susto, Lambda pudo ayudar a una persona que perdió el conocimiento en pleno incendio: "Yo traía una chava, o sea, yo cargué una chava que estaba desmallada completamente. Entonces yo nada más le agarraba los ojos, que ni la conocía, pero ayudándole a respirar y le pegaba en la espalda, y entonces le abría los ojos y le daba agua. Esta chava que no sé quién era, que la cargué, pues es un ser humano y es una chava que está también pasándola mal, evidentemente lo sientes, o sea sientes terrible Entonces yo creo que es lo que más me conflictúa", declaró.

Por último, el también exconductor de Hoy reveló que tuvo algunos malestares físicos tras el incendio, como dolor en el pecho, de cabeza. "Pues estamos bien, muchas gracias por estar al pendiente, les mantendré noticias por si necesito ir al doctor, pero no se preocupen, estoy bien, y gracias a todos por estar aquí". Por su parte, la conductora Tania Rincón contó que el hermano de su peinadora trabaja en esta producción y fue hospitalizado tras haber inhalado mucho humo durante el incendio.

