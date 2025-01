Shock en Televisa: Isa Castro revela abuso sexual tras recibir brutal golpiza de pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber expuesto la brutal golpiza de su pareja, en el que le externó que le deseaba lo peor, la reconocida influencer y estrella de realitys, Isa Castro, acaba de dar una entrevista en la que dejó en shock a Televisa y sus fans, debido a que habló de sus agresiones y del abuso sexual que sufrió en un viaje hace poco, por estar ebria. Afirma que está en terapia y busca dejar el alcohol.

Castro, que es reconocida por su participación en Acapulco Shore, desde agosto del 2024 evidenció que fue golpeada por su pareja, Eduardo Majul, exhibiendo la herida que le dejó en el rostro, por lo cual sus millones de seguidores en redes sociales le mostraron todo su apoyo. Desgraciadamente, pese a que lo acusó en dicha ocasión, nadie hizo nada para detenerlo, y la situación se repitió este mes de enero del 2025 y una vez más mostró sus lesiones.

Ahora, en una entrevista para TV Notas, la exparticipante de Inseparables, declaró que ama mucho a su novio, pero ambos tienen un carácter terrible y cuando le suman alcohol a las cosas se vuelve una guerra su relación en la que se gritan y ambos se golpean y jalonean: "Como dicen por ahí: ‘Los primeros tres meses son como si vivieras la luna de miel’. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar por la fiesta. Cuando nos emborrachábamos, empezaban las faltas de respeto. Nos revisábamos los celulares y peleábamos a gritos".

Tras esto, mencionó que aunque ella expuso a su pareja, no ha exhibido que ella también le ha hecho cosas y es por causa del alcohol, mencionando que no es inocente en todo lo que sucede, pues así como él le ha tratado terrible, ella a él también y es por ello que están yendo a terapia: "Soy una mujer complicada, impulsiva, inestable, berrinchuda y 'chingaquedito'. No soy una perita en dulce. En esas ocasiones había alcohol de por medio. Nos tratábamos muy feo y hacíamos comentarios pasivo- agresivos. Después nos apretábamos la cara y forcejeábamos".

El culpable de todo lo que ha pasado es el alcohol. No me considero víctima porque soy cabron... Cuando estoy ped.., me gusta provocar a la gente. Esa es la realidad. Actualmente estamos en terapia individual y buscamos hacerlo en pareja", externó.

La exnovia de el Rey Grupero, mencionó que ella tiene una dependencia al alcohol y está tratando de dejarlo, pues se pone muy mala copa y provoca a la gente porque se pone agresiva y es igual en la relación con su pareja: "Además, para quienes no sepan, tengo trastorno de ansiedad y depresión. Me recetaron medicamentos muy fuertes. Al combinarlos con la bebida, se hace una bomba en mi cerebro que saca mis peores demonios y se me desconectan los cables. Luego viene la cruda moral".

Finalmente, mencionó que ella fue abusada en un viaje a Valle de Bravo, debido a que se puso hasta atrás y ellos se aprovecharon de que no podía casi ni moverse o hablar por su nivel de intoxicación, asegurando que está intentando de rehabilitarse y sanar su relación: "Sé que estoy mal. Una vez 2 hombres abusaron de mí en un viaje a Valle de Bravo. Se aprovecharon de que yo estaba hasta las chanclas. No voy a revelar sus nombres, porque son personas poderosas. He cambiado de hábitos. Ya no tomo. Estoy enfocada a retomar mi carrera".

Isa afirma ama a su novio y no va a denunciarlo. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui