"Te lo dije": Rosalba Ortiz manda mensaje a Cecilia Galliano tras separarse de Gabriel Soto

Ciudad de México.- Después de que la reconocida actriz, Cecilia Galliano, informara que después de tantos rumores y hasta ser perseguida por paparazzis, decidió separarse de Gabriel Soto, tachándolo de ser infiel y afirmar que era una situación muy tóxica, la exsuegra del actor, Rosalba Ortiz, acaba de mandarle contundente mensaje en el que le externa el clásico "te lo dije", ya que le advirtió sobre él ante todo lo que pasó con su hija, Geraldine Bazán.

Fue hace un par de días que en entrevista con Venga la Alegría, en la que Cecilia confesó que por su bien, decidió alejarse del actor de Televisa, que estaba en una situación muy tóxica, habló de sus engaños y hasta afirmó que ella no está para juegos y prefiera alejarse de él para estar tranquila: "Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta, y por eso creo que tomé mi distancia, porque no es mi estilo, no es mi onda... Sí, creo que tomé mi distancia para que tranquilos, cada uno por su lado, hagan lo que quieran, yo no juego en esto".

Mediante también el matutino de TV Azteca, la madre de la reconocida actriz de Corona de Lágrimas, mencionó que ella ya había dicho que así terminarían las cosas, destacando que por más largas que sean las amistades, a veces involucrarse de más también llega a lastimar: "¿Qué le dije?, tú ya sabes, nadie te va a engañar, ya sabes cómo son las personas. Yo te puedo decir, que ella es una mujer madura, encantadora, ella ha sido amistad de mi exyerno desde hace 20 o 25 años, y bueno, a veces las amistades también lastiman".

De la misma manera, Rosalba declaró que ella sabe que como padre de sus nietas, es un gran padre y jamás les ha faltado algo, ni amor ni económicamente, pero que ahora solo tendría ese problema en el tema emocional, pero que ya está tomando terapia y eso le ayudará: "Como padre es excelente papá, eso no se le puede quitar, es buen proveedor y trabaja bastante, entonces solamente, tiene a estas alturas, él lo ha dicho, está tomando terapia".

Finalmente, declaró que ella siente que el actor de Mi Camino Es Amarte, es un hombre que le falta escuchar un poco más, recalcando que los consejos de una madre, o en su caso su tía, siempre son importantes y necesarios: "Sí, obviamente la madurez tiene que llegar en algún momento, pero él sigue siendo una buena persona, siempre hace falta el consejo, el regaño, la jalada de orejas de una madre, que a lo mejor él la perdió cuando estaba muy chico, pero tiene una tía hermosa. Él tiene que escuchar".

Fuente: Tribuna del Yaqui