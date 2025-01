Televisa, en shock: Niurka culpa a Galilea Montijo de la misteriosa muerte de Magda Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de la conductora Galilea Montijo de nueva cuenta se encuentra metido en una fuerte controversia y no tiene qué ver con el fraude del reality ¿Quién es la máscara?, donde ella ha sido involucrada, sino ahora con una terrible acusación por parte de Niurka Marcos. Resulta que la famosa vedette cubana se le fue encima a 'La Gali' e insinuó que ella estaría detrás de la muerte de Magda Rodríguez.

Como se recordará, hace apenas unos días el periodista Gabo Cuevas sacó a la luz que Niurka presuntamente estaba vetada de Televisa, en especial del programa Hoy, por el conflicto que tuvo con la tapatía hace casi 2 años, cuando la acusó públicamente de practicar la santería. Según el reportero, Montijo habría pedido que 'Mamá Niu' tuviera el acceso restringido en las instalaciones de San Ángel y no pudiera pisar el foro de Hoy.

En una reciente entrevista con diversos medios, Niurka reaccionó a esta posibilidad y explicó que ella no se tomó personal la decisión que tomó Galilea, asegurando que no es la primera vez que la tapatía veta a alguien. "No, pero ella no fue solo personal, no lo tomo personal, ella no quiere ahí a nadie que le haga sombra, les hace la vida un yogurt a todas y todos que le hacen sombra a Galilea", aseguró la exesposa de Juan Osorio.

Galilea habría tenido una mala relación con Magda Rodríguez

Posteriormente, Niurka insinuó que Montijo podría estar detrás de la inesperada y misteriosa muerte de la productora Magda Rodríguez ocurrido el 1 de noviembre de 2020: "Tanto así que sacó de ahí hasta a Magda Rodríguez", dijo mientras hacía una señal de matar pasando su mano sobre el cuello. Asimismo, la cubana afirmó que hay pruebas de que la tapatía sigue la santería: "Los paparazzis la corretearon llevando gallos a su padrino, ¿yo que tengo la culpa que te hayan cachado boba?".

Cabe resaltar que hasta el momento Galilea Montijo no ha respondido a este contundente ataque de Niurka pero se espera que lo haga pronto; asimismo, la familia de la fallecida Magda tampoco ha salido a hablar al respecto. Como se recordará, la muerte de la mamá de Andrea Escalona se dio en medio de mucho misterio, pues falleció mientras dormía y la causa de muerte oficial señala que sufrió un shock hipovolémico, es decir, que su corazón dejó de bombear porque no tenía sangre suficiente.

Fuente: Tribuna