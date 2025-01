Tras triunfo en 'Hoy', Luis Fernando Peña se une a 'VLA'; hunde a Televisa con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber triunfado en el programa Hoy y ganarse el corazón de millones de mexicanos ante sus pantallas, recientemente el reconocido actor, Luis Fernando Peña, acaba de dejar a más de uno sorprendido al unirse a Venga la Alegría este martes 21 de enero, en el que no solo mostró porque tuvo tanto éxito en el matutino rival, sino que hundió a Televisa con una inesperada noticia.

Aunque Luis Fernando comenzó en las novelas desde muy joven con Clase 406, no fue hasta que estuvo en Amores Perros que alcanzó una fama internacional espectacular que lo han consolidado como uno de los mejores actores, formando parte de otros exitosos melodramas, como A Que No Me Dejas, El Color de la Pasión, Médicos, Línea de Vida y más recientemente en Mi Secreto en el 2023. En cuando a Hoy, su éxito se dio gracias a Las Estrellas Bailan en Hoy, donde fue bicampeón.

Pero, además de su carrera en los foros de la empresa San Ángel, Luis Fernando también ha tenido varios proyectos lejos de sus foros que han tenido el mismo o más éxito, como en la serie Gritos de Muerte y Libertad, la puesta en escena, El Llano en llamas, y también importantes filmes mexicanos, como Tratante de Blancas y ¡Vámonos a la Revolución!. Actualmente es uno de los integrantes de La Señora Presidenta que ya comenzó su gira por México.

Pero ahora, inesperadamente, el reconocido actor dejó a más de uno con la boca abierta, cuando fue presentador por Ricardo Casares y Flor Rubio en pleno matutino en vivo, para confirmarlo como el décimo participante de la nueva temporada de MasterChef México, en donde se dijo sumamente emocionado de poder explorar este nuevo reto en su carrera, pues no había tenido un proyecto como este.

Se me da la cocina, yo aprendo a cocinar por vista, mi mamá es la clásica mamá que se metía a la cocina a hacer los guisados de toda la semana y era de: ‘párate aquí y observa

Fuente: Tribuna del Yaqui