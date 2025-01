YosStop rompe el silencio sobre absolución a su delito y da sus primeras declaraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer, YosStop, después de que anunciara que fue absuelta del delito sexual por el que estuvo varios meses en la prisión, ha decidido romper el silencio sobre esta situación, y brindó una entrevista en vivo para Imagen TV, en la que ha dado oficialmente sus primeras declaraciones de su proceso tan polémico y aseguró que ella nunca debió ser acusada con los cargos que le dieron.

En 2021, elementos de la Fiscalía de Justicia, detuvieron en su hogar a la reconocida influencer bajo cargos de posesión y distribución de pornografía infantil, por cual estuvo varios meses encarcelada. Tras meses de juicio y acuerdos fue liberada, pero no ha sido hasta este mes de enero del 2025, en su cuenta de Instagram, que informó que ha sido liberada de todo cargo: "Después de 3 años y 5 meses de dolor, frustración, impotencia y duros aprendizajes. Hoy puedo decir por fin: SE ACABÓ. Oficialmente el caso llegó a su fin. El día de hoy puedo usar mi voz para defenderme de calumnias y mentiras".

A unas horas de esta anuncio, Yoseline Hoffman declaró que para su arresto nunca hubo algo lógico, pues en realidad por las cosas que se le acusaron y que se dijeron en su contra no fueron ciertas, debido a que ella no tuvo nada de eso, y al final del día, su delito no debió caer en el mismo que los pedófilos: "En la carpeta nunca se acusó por eso, (si se acusó) por la modalidad de describir, que es hablar, y aun así tampoco tiene sentido porque tendrías que ser lascivo o querer vender ese tipo de contenido, cosa que yo no hacía. Yo hablaba de cosas que estaban en las redes".

YosStop confirma que fue absuelta de sus cargos de delito sexual. Instagram @yosstop

Por supuesto que no implica ningún delito, en todo caso podría ser un daño moral o algo más civil, pero nada que ver con lo penal", externó.

Ante esto, declaró que ella sí entiende que sus palabras sí causaron un gran daño a la víctima de este caso y a miles más que se sintieron ofendidas por sus palabras, declarando que admite que no fue la mejor manera de afrontar y hablar de esta situación, por lo que sí se arrepiente y ahora ve que pudo haber hecho comentarios más asertivos: "Me arrepiento de la forma, creo que no eran las correctas. Me queda claro que el cómo decir las cosas tiene una afectación, pero no del fondo, porque realmente nunca hubo una mala intención, nunca mi intensión ha sido perjudicar a alguien ni burlarme".

De la misma manera, señala que ha aprendido mucho y ahora se enfoca en día a día ser mejor, en seguir estudiando y por supuesto a no meterse en temas tan delicados y en caso de hacerlo, lo hará para sumar positividad e información correcta. Finalmente, declara que su absolución significa que el caso está 100 por ciento cerrado, es inocente de todo y no van a poder reabrirla de nueva cuenta.

Fuente: Tribuna del Yaqui