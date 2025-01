¿De Televisa a la cárcel? Sergio Mayer responde a acusación de abuso contra famosa actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y político mexicano Sergio Mayer decidió hacer frente a las fuertes acusaciones que hay en su contra sobre que habría abusado de famosa actriz mientras mantenían una relación. La afectada sería Bárbara Mori, quien junto al mexicano formó una de las parejas más controversiales en el medio del espectáculo, sobre todo por la diferencia de edades que existía entre ellos.

Y es que además hay que recordar que el exintegrante de Garibaldi se convirtió en el mánager de su entonces novia. En entrevista con el periodista Luis Alfonso Borrego para el programa Siéntese quien pueda, el exparticipante de La Casa de los Famosos México abordó los cuestionamientos sobre la forma en que ahora es visto este tipo de relaciones, en especial por los casos de abusos de poder que se han dado entre productores y actrices que son pareja.

Cabe aclarar que Bárbara y yo tuvimos primero una relación y ya después salió el tema que ella quería ser actriz y quería participar. Y yo no era productor ni mucho menos, yo era cantante, empecé como mánager, y eso, pero fue completamente diferente, yo no producía novelas, ni nada, ni tenía yo ese poder, simplemente tenía las conexiones para poderla encaminar en el principio de su carrera", aclaró Sergio.

Sergio Mayer niega haber abusado de Bárbara Mori durante su relación

Y debido a casos virales en los últimos años como la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano, Sergio aclaró que su situación con Mori fue completamente distinta: "Hoy si hay que ser muy cuidadosos con esos temas, a partir del Me Too cambiaron mucho las cosas, se dieron muchos cambios, yo creo que han puesto en un estado de indefensión la palabra del hombre, porque no sabes realmente, es la palabra del hombre contra la mujer con respecto a ciertos temas".

Asimismo, pese a que Mayer ha mostrado apoyo a mujeres que han alzado la voz en los últimos años, ahora dijo que este tipo de denuncias pueden afectar severamente a un hombre: "Y creo que si antes había abuso de parte del hombre hacia la mujer por el tema de poder o por el tema económico, hoy se ha dado una voltereta de 180 grados completamente en contra, donde la versión de la mujer puede hacerle mucho daño a un hombre en ese aspecto", añadió.

Finalmente, el ahora esposo de Issabela Camil manifestó que en la actualidad el escenario para las partes involucradas ha ido equilibrándose. "Hay que ser muy cuidadosos, hay que llegar a un punto medio en donde lleguemos a un acuerdo y donde la mujer también de alguna manera sea cuidada, respetada, valorada, pero también que se entienda que en aquellos tiempos había otra mentalidad, otra educación, que no justificaba, ciertos actos, ciertas acciones".

Creo que hoy en día creo que se está llegando a ese punto medio donde las parejas, las relaciones, especialmente las actrices están entendiendo que es un tema de méritos, de trabajo, de esfuerzo, y que están cambiando las cosas", agregó.

Sergio Mayer desestimó acusaciones de abuso en su contra

