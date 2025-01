"Duele": José Emilio Fernández estremece a Televisa al filtrar duro secreto de Ana Bárbara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven estudiante de actuación del CEA, José Emilio Fernández Levy, recientemente ha vuelto a hablar sobre su polémico pleito con la querida cantante Ana Bárbara, y en una entrevista con TV Notas, afirma que está en depresión y le duele mucho lo que sucede, estremeciendo a Televisa y a todos, al filtrar un duro secreto por lo que atraviesa. Lanza nueva acusación y señala que él no quería esto.

El hijo menor de la fallecida Mariana Levy, y Ana están distanciados desde hace un año, después de que este afirmara que el prometido de la cantante, Ángel Muñoz, no es la clase de hombre que querría cerca de su hermano menor, afirmando que lo maltrata, al igual que a sus otros dos hermanos y que solo utiliza a la 'Reina Grupera' por su dinero. La cantante se ha negado a hablar al respecto, pero aseguró que si seguía hablando tendría que poner una demanda en su contra.

José Emilio asegura que pese a todas las advertencias, en realidad Ana Bárbara no le ha puesto una demanda, y aunque al inicio sintió temor, la realidad es que ahora sabe que se puede defender y tiene las pruebas para demostrar que no miente en sus acusaciones en contra de Ángel: "Yo sigo esperando ese documento. Si me llega, pues demostraré que todo lo que dije es verdad. No hay ninguna mentira. Ambos me intentaron asustar y al principio lo lograron, pero después ya no".

Tras esto, el joven mencionó que la única consecuencia que ha enfrentado con este pleito, es que su hermano menor, José María Fernández Ugalde, no le dirija la palabra, afirmando que es lo que le parte el corazón, el tenerlo lejos porque es su adoración: "Lamentablemente no hay contacto con ellos. Es algo que me duele muchísimo. José María y yo crecimos siendo mejores amigos. Nos ayudamos y apoyamos en todo. Verlo lejos de mí me rompe el corazón. Es una relación que quisiera recuperar con todas mis fuerzas, pero hay muchos malentendidos".

De igual manera, el hijo de José María 'El Pirrú' Fernández, declaró que él siente que ese distanciamiento se debe a que fue Ana la que le pidió a sus hijos, pero que no puede comunicarse con ella para pedirle una explicación porque lo tiene bloqueado y 'Chema' no responde los mensajes, destacando que cual sea la situación, él siempre cuidará de su hermano menor: "Yo creo que por el mismo tema. Seguro es por órdenes de su mamá, pero no tengo idea. Todos me dejaron de seguir en las redes sociales y me tienen bloqueado de todas".

José María acaba de cumplir 18 años y le mandé un mensaje para felicitarlo. Una vez a la semana le escribo, pero ni siquiera me deja en visto. No se mete ni a nuestro chat. Aunque estemos distanciados, yo siempre seré su hermano mayor. Estoy para protegerlo de todo", aseguró.

Finalmente, declaró que pasa lo mismo con Emiliano Gallardo Ugalde, el hijo mayor de Ana, que tampoco quiere responderle, y eso le duele mucho porque lo admira como hermano mayor y se ha deprimido por no poder contar con dos personas tan importantes en su vida: "Extraño bastante a los 2. A veces me entra la depresión por estar alejado de mis hermanos y de mi familia, pero son cosas que pasan. La depresión termina siendo tu amiga. Aprendes a vivir con ella y a sonreír, aunque las cosas estén mal".

