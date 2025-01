Galilea Montijo confirma que es investigada por Televisa; estalla y revela si deja la empresa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presentadora tapatía Galilea Montijo de nueva cuenta está enfrentando una fuerte controversia en su carrera, ya que está siendo investigada en Televisa por su presunta participación en un fraude dentro de la reciente temporada de ¿Quién es la máscara?. En una entrevista con diversos medios, la famosa conductora confirmó esta situación y estalló por haber sido 'traicionada' dentro de su propia empresa.

La tarde de este miércoles, luego de finalizar la transmisión del programa Hoy, 'La Gali' accedió a platicar con reporteros a las afueras de la televisora de San Ángel: "Iniciando el año y no pueden faltar las sorpresas, que me dejen en paz ya, muchos chismes", declaró con humor. Posteriormente, la también actriz se pronunció ante el 'portadazo' de TVyNovelas que protagonizó al arrancar esta semana:

Alguien aventó la piedra y escondió la mano... el departamento de compliance y Televisa-Univisión tienen todo el derecho de hacer la investigación y lleguen a donde tienen que llegar".

Y luego de que surgieran rumores sobre que pensaba abandonar Televisa, la tapatía de 51 años dijo: "Yo siempre voy a ser empresa Televisa hasta donde ellos quieran, yo amo a mi empresa". Además, afirmó que su incursión en ¿Quién es la máscara? 2024 fue solo a través del personaje 'Cacahuate Enchilado': "Yo hice con mucho cariño el personaje, solo soy un empleado".

Montijo también aclaró porqué no estuvo en Hoy el pasado lunes, mismo día que se reveló la investigación en su contra: "El lunes fui a renovar mi visa de trabajo, pero me encanta que todo se me acomoda para las malas historias". Luego la presentadora señaló que el departamento que se encarga de asegurar el cumplimiento de las normas dentro de Televisa-Univisión está investigando quién violó el contrato de confidencialidad:

Sí, alguien aventó nombres y el departamento de compliance es el que tiene todo el derecho de investigar, no me siento dolida ni triste... toda la producción está siendo investigada".

Galilea Montijo está siendo investigada en Televisa

Y al respecto del despido de Danna Vázquez como su publirrelacionista, la conductora aclaró que ellas siguen siendo amigas: "Danna es mi amiga, no tiene nada qué ver con la amistad, esto es laboral, hay que hacerse a un ladito para que el departamento trabaje, hay abogados de por medio y te tienes que hacer a un lado". Además, Montijo aclaró que no piensa responder a Televisa con una demanda y arremetió contra Gil Barrera, director de TVyNovelas, publicación que pertenece a Televisa

¿Cómo voy a contrademandar a mi empresa? No, la revista es de la empresa, entonces pregúntenle a él".

Finalmente, mostró su molestia por haber sido víctima de este escándalo sin fundamentos: "Él acaba de decir que yo fui la que dio la lista de todos los personajes, muchachos yo ya sé cómo se trabaja en Televisa... Pregúntale al director, yo no voy a hablar más de lo que tengo que decir", reiteró Galilea Montijo.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes