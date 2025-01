Grimes denuncia nazismo y responde a controversias relacionadas con su ex Elon Musk

Comparta este artículo

Washington, DC. - La cantante canadiense Grimes, cuyo nombre real es Claire Elise Boucher, expresó su rechazo al nazismo y a la extrema derecha alternativa luego de que su exnovio, Elon Musk, se viera envuelto en una controversia tras un gesto durante el desfile inaugural del presidente Trump el lunes.

A través de la plataforma X, Grimes, de 36 años, declaró estar "feliz de denunciar el nazismo y la extrema derecha alternativa" y cuestionó a sus seguidores: "¿Eso ayudaría a aclarar las cosas?" La cantante explicó que se encontraba ocupada en un vuelo sin acceso a WiFi, lo que retrasó su reacción ante las críticas en redes sociales.

En respuesta a un fan que amenazó con cubrir un tatuaje inspirado en ella, Grimes señaló que "respetaba profundamente" la preocupación, pero también destacó que la reacción en su contra era desproporcionada. "Es absurdo que alguien pueda ser cancelado por algo que su ex hizo antes de que se enterara de que sucedió", afirmó, refiriéndose a Musk, con quien compartió una relación intermitente entre 2018 y 2022.

De igual modo, Grimes subrayó que no se siente obligada a responder por las acciones de Musk, de 53 años, y enfatizó que su prioridad es el bienestar de sus hijos. "No soy él. No voy a hacer una declaración cada vez que él haga algo. Solo puedo devolver el amor a un mundo que está sufriendo", declaró la cantante.

Para quien no lo sepa, Grimes comparte tres hijos con Musk: X AE AXII, de 4 años, Exa Dark Sideræl, de 3, y Techno Mechanicus, de 1. La cantante lamentó el constante odio que recibe en redes sociales por situaciones que no puede controlar. "Les prometo que no se siente bien ser odiada todo el tiempo por cosas que ni siquiera conozco, que no puedo predecir y que no puedo controlar", escribió.

En un tono conciliador, concluyó: "Acepto este camino que elegí. Deseo felicidad y salud a todos. Buena suerte".

Mientras tanto, Musk respondió a las críticas sobre su gesto durante el desfile inaugural, calificándolas como parte de una estrategia de desprestigio. "Francamente, necesitan mejores trucos sucios", escribió en X. "El ataque de 'todo el mundo es Hitler' es muy cansado".

El empresario y Grimes han mantenido una relación tensa, marcada por una disputa de custodia de sus hijos. La cantante ya había mostrado desacuerdos públicos con Musk, especialmente en julio de 2024, cuando este criticó a su hija transgénero, Vivian. En ese momento, Grimes expresó: "Amo y siempre estaré infinitamente orgullosa de Vivian".

Esta última controversia resalta las complejidades de la relación pública y privada entre ambos, y cómo sus decisiones personales continúan siendo objeto de escrutinio en el ámbito mediático.

