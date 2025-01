Imelda Tuñón acusa a Maribel Guarida de tráfico de influencias en la Fiscalía: "La ayudan"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de pasar toda una noche en vela y llena de miedo, Imelda Tuñón ha dejado en claro que no se quedará con los brazos cruzados y le dará batalla a su suegra, Maribel Guardia, por lo cual ha lanzado el primer zarpazo y ya la acusa de tráfico de influencias dentro de la Fiscalía de Justicia, asegurando que alguien de adentro le pasa información y "la ayudan" para quitarle a su hijo.

Tras casi dos años de la muerte de Julián Figueroa, y que pareciera que tanto Maribel como Imelda se apoyaban en esta partida, las cosas dieron un giro impactante, pues la actriz de Televisa decidió poner una demanda: "No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente". El menor fue resguardado por las autoridades y toda la noche permaneció en sus oficinas mientras se dictaminaba con quien estaría más seguro.

Para sorpresa de muchos, se informó que Maribel se había quedado con la custodia de su nieto, José Julián Figueroa. Pocas horas después de dicha información, Marco Chacón, esposo de Maribel, aparentemente envió un mensaje a Televisa, quien lo compartió a través del programa Hoy y sus redes sociales: "Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia confirma que el nieto de la actriz está con ellos. Maribel publicará un comunicado en breve... 'No voy a dar entrevistas, fue un día complicado y desgastante. Pero Maribel va a preparar un comunicado, nos dormimos a las 6 am'".

Como era de esperarse, Tuñón alzó la voz al respecto y en entrevista para Venga la Alegría afirma que no le hicieron pruebas y no tomaron declaración de su parte, aunque esperó toda la noche para que le pudieran entregar al menor, asegurando que "hubo ahí gato encerrado, la verdad es que es una injusticia muy grande", afirmando que su padre se presentó para pedir su tutela en lo que se arreglaba todo, y aunque cuida a una joven de 14 años, lo consideran no apto para tener a su hijo.

Pero, pese a todo lo que podría parecer en su contra, la viuda de Julián declaró que ella hará todo para recuperar a su hijo pues "no es de ellos, no es justo que a una madre le quiten a su hijo, es un pecado". Finalmente, asegura que hay alguien de adentro informando todo lo que pasa a la actriz de Corona de Lágrimas y pone la balanza a su favor: "Lo único que hicieron fue ir hoy en la mañana, o sea que estuvieron al pendiente y seguramente tenían ahí a alguien involucrado que les dijo a que hora llegar para retirar al menor de edad".

Fuente: Tribuna del Yaqui