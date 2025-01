Imelda Tuñón exige que le devuelvan a su hijo y filtra audio de él: "No quiero volver"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas horas, Imelda Tuñón-Garza reaccionó al veredicto de las autoridades sobre entregar a José Julián Figueroa con Maribel Guardia y Marco Chacón. Si bien, no dio demasiados detalles al respecto, la joven estalló en rabia y frustración que quería de vuelta a su pequeño, así como también tildó de mala persona a la actriz de Lagunilla mi barrio por quitarle a su pequeño. La joven no ha dejado de documentar todo en sus redes sociales.

Todo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, momento en el que José Julián Figueroa habría sido entregado con Maribel Guardia, momento en el que Imelda despotricó en Instagram toda su frustración, resaltando duro que había sido para ella toda esta situación y lanzándose contra la actriz de Televisa: “¡Regrésenme a mi niño!, ¡estoy destrozada! Maribel Guardia y Marco Chacón hacen lo imperdonable. Me quitan a la amor de mi vida, no me dejan ver a mi hijo”, comenzó el mensaje de la joven.

Imelda contó que estuvo 16 horas a fuera de la Fiscalía, soportando “el frío”, así como también confirmó que, en todo ese tiempo, el pequeño no había estado expuesto a distintas incomodidades: “Se lo llevaron sin mi permiso y lo dejaron encerrado, sin comida, sin abrigo… ya no lo volví a ver. Nos pusieron mil trabas, tiene que haber justicia”, clamó la angustiada madre.“No es posible que le quiten todo lo que tiene a una madre, pido a las personas encargadas que intervengan, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Marea Verde”, declaró la joven cantante.

Cabe aclarar que, acompañado del desgarrador mensaje, Imelda incluyó un video en el que se puede ver a José Julián y a ella recibiendo el año nuevo, mientras ambos planean frente a la cámara los felices que están de mudarse. Lo realmente preocupante viene después, cuando se interrumpe el clip para dejar escuchar al infante, llorando y angustiado, declarando que no quería regresar, aunque no se aclara si es con Maribel o con quién.

“No quiero volver con ustedes, son mala gente”, declaró el pequeño en un audio.

Imelda Tuñón-Garza estalla en redes sociales y revela desgarrador audio de José Julián Figueroa

La actualización más reciente de Imelda Tuñón-Garza llegó con una fotografía en sus historias de Instagram, donde mostró que no se rendiría con su hijo y lucharía hasta llegar a las últimas instancias, por lo que, lejos de irse a dormir, se fue a la Secretaría de la Mujer, probablemente a pedir asesoría y a levantar una denuncia en contra de quien alguna vez fue su suegra. Hasta el momento, es toda la información del caso.

