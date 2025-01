¿La golpearon? Famosa actriz aparece con el labio hinchado en pleno set de grabación

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer Garner es recordada por su participación en cintas como Elektra, Si tuviera 30 y Juno. Casi en todas sus películas destaca por tener una notable belleza y gran versatilidad al momento de dar vida a personajes que pueden ser superheroínas, como lo visto en Deadpool 3, a una madre preocupada, entre otros muchos personajes; sin embargo, en estos días llamó la atención del público por dejarse ver distinta a lo considerado como normal.

La fotografía fue filtrada por la revista People en Español, donde mostraron una imagen de la actriz, con aparente rostro de seriedad, mientras llevaba un outfit relajado compuesto por unos jeans, una chaqueta café, una blusa color negro y una gorra de visera, mientras que su larga melena castaña caía sobre sus hombros. Por el ‘look’ cualquiera pensaría que fue captada en las calles de Los Ángeles, pero esto no fue así.

Algo que llamó la atención de la gente fue que la actriz llevaba el labio inferior inflamado, casi como si tuviera un golpe o como si tuviera una infección dental, lo que podría alertar a sus fanáticos; sin embargo, la propia revista hace mención que se trata de una caracterización para la serie The last thing he told me. Y es que, la imagen no fue tomada en la calle sino en el propio set de grabación del mencionado programa.

Jennifer Garner aparece con el labio hinchado

Créditos: Internet

Como algunos recordarán, en los últimos días, Hollywood tuvo que parar labores debido a los fuertes incendios que se registraron en las primeras semanas de enero, motivo por el que varias series y películas detuvieron su producción, afectando así a varios shows de Estados Unidos; sin embargo, dado a que la situación ya está bajo control muchos proyectos han sido vueltos a poner en marcha en los últimos días, uno de ellos es The last thing he told me.

Jennifer Garner en el ojo de la polémica

El divorcio de Ben Affleck y Jennifer Lopez afectó también a Garner, quien en los últimos meses se ha mostrado como un pilar en la vida del actor de Argos, con quien pasó Día de Gracias. El problema es que la histrionista tiene a su propia pareja y fuentes cercanas a ellos indican que él no estaría muy contento con la cercanía entre ambos famosos; sin embargo, también es bien sabido que ninguno de los dos pretende regresar con el otro, luego de que se separaron años atrás.

Fuentes: Tribuna