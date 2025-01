Maribel Guardia queda a cargo de su nieto; acusa que Imelda no es "plena de sus facultades"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos minutos la famosa actriz y cantante Maribel Guardia envió un comunicado de prensa para confirmar que en estos momentos su nieto José Julián Figueroa se encuentra bajo su cuidado, pues así lo determinaron las autoridades luego de interponer una denuncia en contra de su nuera Imelda Garza Tuñón. La estrella costarricense sigue asegurando que la joven no está en condiciones de criar al pequeño.

Fue la tarde de ayer martes 21 de enero cuando Maribel Guardia dio a conocer que había entablado un proceso legal en contra de la viuda de su hijo Julián Figueroa porque no era una buena madre. Tras permanecer en silencio casi un día completo mientras que Imelda ha aparecido en todos los medios suplicando ayuda y justicia, hace algunos momentos la estrella de Televisa compartió la decisión de las autoridades en darle la custodia temporal de su nieto.

La actriz inició respondiendo a Imelda, quien había asegurado que su suegra solo había armado este "show" y había huido, mientras que ella no había dejado de moverse para recuperar al niño, quien pasó la noche en el DIF: "Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (la Fiscalía de defensa de los niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy".

Después de horas de espera, las autoridades determinaron que, mientras continúa la investigación, el menor permanecería temporalmente bajo el cuidado de su abuela paterna y ella explicó que la decisión fue tomada luego de que los especialistas analizaran las circunstancias familiares: "Los especialistas en este tipo de investigaciones nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación".

No obstante, la actriz enfatizó que esta medida no implica que se le haya otorgado la guarda y custodia permanente del menor: "No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades".



En su comunicado, Maribel dejó claro que su prioridad es el bienestar de su nieto y expresó su deseo de que Imelda Garza-Tuñón pueda recuperarse y, eventualmente, retomar el cuidado de su hijo: "A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que cuando eso suceda, el niño pueda regresar con ella en condiciones aptas para su sano desarrollo. Seré la más feliz de que eso suceda. Mientras tanto, en mi casa el niño permanecerá lleno de amor y cuidados de mi propia mano y asumo esta responsabilidad como he sido desde el día que nació mi nieto".



Finalmente, Guardia pidió respeto a la privacidad de la situación para no afectar al menor y afirmó que no desea hablar más sobre ello: "Si me ven evitando dar entrevistas, es porque no es sano para el menor, además de estar impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación".

