Nuera de Maribel Guardia no se queda callada; cuenta cómo pasaron las cosas y lanza amenaza

Ciudad de México.- El 10 de abril del año 2023, todo México estaba conmovido por ver a Maribel Guardia y Imelda Tuñón enfrentar a la prensa, luego de que 24 horas antes, Julián Figueroa falleciera. Ambas mujeres temblaban y lloraban frente a las cámaras. Pocos días después, la duda sobre si la joven cantante seguiría viviendo con su suegra se respiraba en el aire; fue entonces que la actriz de Lagunilla mi barrio declaró que seguirían juntas.

A casi 2 años de la muerte del actor de Mi camino es amarte, un escándalo estalló entre Maribel e Imelda. Según información brindada por el periodista Carlos Jiménez, Guardia habría denunciado a su nuera por abandonar a José Julián, su nieto. Según lo dicho por el comunicador, la joven solía irse de fiesta por días y regresaba a su casa ebria y hasta bajo la influencia de sustancias ilegales; sin embargo, dicha información ya fue desmentida por la propia joven.

Imelda contó que todo se detonó porque se mudó de la casa de Maribel, puesto tras 2 años de la muerte de Julián, ella buscaba tener su propia independencia; sin embargo, esto poco le habría gustado a la actriz de Corona de Lágrimas, quien fue a sacar a José Julián de la escuela sin autorización de Tuñón. Esta situación alertó al director de la institución, por lo que se puso en contacto con la joven, quien de inmediato fue por su pequeño.

“Trataron de sacar a mi hijo de la escuela sin mi permiso, me marcó el director. Llegué a la escuela y se lo estaban llevando de la mano, todo a raíz de que este fin de semana nos mudamos de la casa de Maribel”, aseveró la joven.

Imelda continuó explicando que ya no considera necesario seguir en la casa de Maribel Guardia, debido a que su pareja murió casi 2 años atrás: “Necesito estar en otro espacio para poder crecer, para poder educar a mi hijo como yo quiero educarlo”, señaló la rubia. Por otro lado, Garza señaló que, en las fiestas decembrinas, ella se la pasó a solas con su hijo, puesto la histrionista y su esposo, Marco Chacón se fueron a Miami sin notificarlos, asimismo aseguró que en ningún momento ingirió bebidas alcohólicas ni sustancias ilegales como indica la demanda de la actriz.

Imelda señaló que nunca ha metido a hombres a su casa, más allá de amigos de la comunidad LGBTQ+ e incluso relató que hace unas semanas, José Julián estaba inconsolable porque su abuelita se fue de viaje a Miami, a lo que preguntaba “¿por qué nos abandonó?”. Aprovechando la oportunidad, Garza le envió un mensaje a Maribel, así como un amenaza: “Ella ya perdió a un hijo que la entiendo y es una tristeza, pero que no me quite al mío porque de verdad no es justo. No hagas esto, por favor. Ya tuviste a tu hijo, tuviste tu oportunidad. Dame la oportunidad de criar a mi hijo en paz”.

“Soy su mamá y ella es la abuela. Ella ya tuvo su oportunidad, que me deje tener la mía (…) Yo la voy a demandar y le voy a poner una orden de restricción a ella y a Marco Chacón. Si se disculpan públicamente es probable que si (dejarlos ver a José Julián). Sino lo hacen, la verdad es que no. No puedo permitir que me falten al respeto de esta manera”, concluyó.

Fuentes: Tribuna