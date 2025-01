Ocultaron su muerte: Fallece actriz de Televisa y su hijo estremece con desgarradora súplica

Ciudad de México.- Hace algunas horas Televisa usó sus redes sociales para confirmar el fallecimiento de una querida actriz que participó en telenovelas y series, llenando de luto al medio artístico. Sin embargo, algo que dejó sin palabras a todos los televidentes fue que la famosa falleció desde inicios de este 2025 pero fue hasta ayer martes 21 de enero que se dio a conocer la lamentable noticia.

En la cuenta de Facebook del Canal de Las Estrellas se publicó el siguiente mensaje la mañana de hoy miércoles: "Querida actriz de #LaRosaDeGuadalupe y ‘La Desalmada’ pierde la vida: así dieron a conocer su fallecimiento #QEPD". Quien falleció fue la actriz mexicana Norma del Mar, quien es recordada por participar en proyectos de San Ángel como el melodrama La Desalmada y el unitario La Rosa de Guadalupe.

Los primeros en anunciar el fallecimiento de Norma fueron los de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quienes publicaron un breve comunicado en sus redes sociales, enviando apoyo y cariño a sus familiares ante este difícil momento. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Norma del Mar. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!".

Aunque ni la ANDI ni Televisa compartieron las causas de la repentina muerte de Norma, quien también trabajó para Telemundo, fue la misma actriz quien le había comunicado a sus seguidores que se encontraba enferma. La intérprete de las series El Señor de los Cielos y Señora Acero usó su cuenta de Facebook semanas atrás para publicar un mensaje en el que agradecía por llegar a fin de año, aunque lamentó que no en las condiciones que ella quería.

Mientras que días más tarde Norma del Mar pidió ayuda a sus seguidores para conseguir donadores de sangre para ella misma, aunque no especificó qué enfermedad sufría. Ya a inicios de 2025 su hijo Paulo empezó a usar este perfil y comunicó que su mamá había muerto, pero se desconoce porqué la noticia del fallecimiento se dio hasta ayer martes. Cabe resaltar que Paulo hizo una súplica a los fans de su madre, pues pidió ayuda para pagar su escuela debido a que no ha podido cubrir el seguro que le dejó la actriz.

Como muchos saben mi mamá falleció, ella tenía un seguro de vida que cubría mi universidad pero me están pidiendo que pague por este cuatrimestre en lo que inicia el proceso, el dinero me lo regresarán pero por el momento no lo tengo, si alguien me puede ayudar se lo agradecería infinitamente", escribió el joven el pasado 14 de enero.