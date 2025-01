Reseña: Jamie Foxx y Cameron Diaz regresan a la acción en la comedia de espías 'Back in Action'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Netflix continúa apostando por películas llenas de acción y nostalgia con Back in Action, una comedia de espías que marca el regreso a la pantalla grande de Cameron Diaz tras 11 años de retiro. Acompañada por Jamie Foxx, la cinta reúne a los dos actores en un proyecto que combina acción, humor y la química que los convirtió en una pareja memorable en películas anteriores.

Dirigida por Seth Gordon (Horrible Bosses), Back in Action nos presenta a Matt y Emily (Foxx y Diaz), antiguos agentes de la CIA que abandonaron su peligrosa carrera hace 15 años para formar una familia. Ahora, llevan una vida aparentemente tranquila con sus dos hijos adolescentes en los suburbios. Sin embargo, su pasado los alcanza cuando un video viral expone sus habilidades de combate, lo que los obliga a regresar al juego de espionaje para proteger a su familia.

La cinta sigue a la pareja mientras enfrentan a mercenarios, rescatan a sus hijos de situaciones peligrosas y desenmascaran a traidores. Todo esto ocurre en medio de persecuciones explosivas, acrobacias creativas y momentos cómicos que mantienen un tono ligero y entretenido.

La gran noticia de esta producción es el regreso de Cameron Diaz, quien dejó la actuación en 2014 para centrarse en su vida personal. Jamie Foxx, su compañero en Any Given Sunday (1999) y Annie (2014), fue instrumental en convencerla de regresar para este proyecto. Su química es palpable en cada escena, desde los intercambios cómicos hasta las secuencias de acción que recuerdan clásicos del género como Mr. & Mrs. Smith y True Lies.

Hay que señalar que Foxx, quien enfrentó un grave problema de salud durante el rodaje, demuestra estar en plena forma tanto en lo físico como en lo actoral. Su especial de Netflix, Jamie Foxx: What Happened Was…, reveló que sufrió un derrame cerebral potencialmente mortal en 2023, lo que hace que su regreso a la acción sea aún más impresionante.

El elenco secundario incluye a Glenn Close como la madre espía de Emily, quien aporta un toque de sofisticación y humor a la trama, y Jamie Demetriou como su amante torpe pero entrañable. Andrew Scott, conocido por su papel como el "Hot Priest" en Fleabag, interpreta a un astuto agente del MI6 enamorado de Emily, añadiendo un interesante triángulo al caos.

La película se desarrolla en escenarios que van desde una mansión campestre hasta las calles de Londres y el río Támesis, con una mezcla de glamour, acción y nostalgia. La trama no es especialmente original, pero cumple con su objetivo de ofrecer una experiencia ligera y divertida, perfecta para una noche de entretenimiento familiar.

Back in Action no revolucionará el género de la comedia de acción, pero eso no le quita mérito. Con un elenco estelar, un ritmo ágil y momentos entrañables, la película ofrece una dosis de nostalgia y diversión que recuerda a los éxitos de los 90 y principios de los 2000.

Con su mezcla de acción y humor, Back in Action es una prueba de que, a veces, el entretenimiento no necesita reinventar la rueda para triunfar. Es una película que seguramente atraerá tanto a los fanáticos de Diaz y Foxx como a quienes buscan una experiencia ligera y entretenida en el streaming.

FUente: Tribuna