Shakira llegó a México para su gira, pero sin sus hijos; la famosa revela donde están

Ciudad de México. - Shakira aterrizó en México ayer martes 21 de enero, marcando el inicio de una estadía prolongada en el país debido a su gira de conciertos en la capital. La intérprete de Te felicito fue captada junto a su hermano, Tonino Mebarak, y miembros de su equipo, lo que despertó especulaciones sobre la presencia de sus hijos, Milan y Sasha.

Ante preguntas sobre la posibilidad de mudarse a México con sus hijos, Shakira negó categóricamente los rumores: “No, no es verdad, pero vamos a estar un tiempo largo aquí en México, porque vamos a estar haciendo siete conciertos aquí en Ciudad de México”, aclaró.

Además, durante su encuentro con la prensa, Shakira expresó su gratitud al público mexicano por el apoyo incondicional recibido tras su mediática separación del exfutbolista Gerard Piqué, con quien comparte la custodia de sus hijos.

Ha sido un proceso muy sanador, un proceso muy sanador para mí y para muchas mujeres, y para mucha gente que me ha acompañado desde el inicio. Estoy feliz de estar aquí en México, que ha sido un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido, y yo los amo, los amo con todo mi corazón”, manifestó la barranquillera.