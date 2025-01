¿Tiene cáncer? Exconductora de 'Hoy' estremece con inesperada confesión: "Tenía miedo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exconductora del programa Hoy y comediante mexicana, Liliana Arriaga, que es mayormente conocida como 'La Chupitos', recientemente ha brindado una entrevista para TV Notas, en la que logró estremecer con inesperada confesión sobre la terrible enfermedad que padece, la cual ha señalado que claro que la hizo sentir mucho miedo de lo que pudiera llegar a pasarle, ¿acaso sí tiene cáncer?

A mediados del 2024, la reconocida actriz de Bola de Locos, confesó que lamentablemente fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, que no tiene cura y que es un trastorno del sistema inmunológico, en el que este ataca a sus propias células saludables y se caracteriza por la sequedad de ojos y boca, que suele ocurrir junto con otros trastornos, como la artritis reumatoide y el lupus, incluso se dice que el cáncer sería factor.

Y ahora, a casi un año de enfrentar esta desconocida enfermedad, y de tratamiento, Liliana acaba de brindar una entrevista, en la que confesó que se siente contenta con su recuperación, pues poco a poco va mejorando y ya le han disminuido los medicamentos que tomaba: "Sigo con las gotas de los ojos y saliva artificial. Gracias a Dios vamos muy bien. Estoy contenta. Ya me quitaron la pastilla, que era la más fuerte. Me siento muy bien. Agradecida con Dios y con la vida. Ya no he tenido secuelas".

La Chupitos logra superar enfermedad. Internet

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, de igual forma declaró que ya le quitaron la pastilla, que en realidad era quimioterapia, a finales de diciembre del 2024 y no debe de regresar hasta marzo para que le hagan otra revisión en el próximo mes de marzo para ver cómo está: "Hasta ahora los doctores me han dicho que voy muy bien. Hay que esperar a ver cómo salen los estudios en marzo. Por el momento solo estoy tomando ácido fólico y una pastilla para la caída del cabello. Era la única secuela que tenía".

Finalmente, declara que lo que la ha ayudado a salir adelante de todo esto es su actitud ante lo que la vida presenta como un nuevo reto, por lo que sigue enfocada en su carrera últimamente, y y le reza a La Virgen de Guadalupe cada día para dejarla completamente sana y espera que así se puedan ir pronto: "No sabía que existía, claro que tenia miedo. Tenía muchas dudas. Es una enfermedad autoinmune. Cuando ya te explican todo, sientes cierta tranquilidad. También soy mujer de fe. Mi Dios y la Virgen me han ayudado y eso se va porque se va".

Chupitos en Hoy. Canal de YouTube de Hoy

Fuente: Tribuna del Yaqui