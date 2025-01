Tras incurable enfermedad, Eric del Castillo enfrenta la muerte y estremece último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el reconocido actor de melodramas, Eric del Castillo, sorprendiera al confesar que padece una incurable enfermedad ocular y ser sometido a delicada cirugía, este acaba de brindar una entrevista al lado de su hija, Verónica del Castillo, en la que habla que él ya enfrenta a la muerte sin miedo alguno, y además de todo estremeció con último deseo al estar hospitalizado por sus problemas de espalda.

En los últimos años, la salud del actor de Televisa ha dado mucho de que hablar, pero ante la sospecha de que supuestamente tiene Alzheimer, y que él mismo confesara que tiene una enfermedad en la vista, la cual ha causado que tenga problemas en la visión, de los cuales no tiene cura, pero tampoco se quedará ciego. Más recientemente, antes de terminar el 2024, fue sometido a cirugía de espalda por una lesión pasada.

Ahora, durante la dinámica Enfrentados en Sale el Sol, Eric y su hija Verónica hablaron de la muerta, en la que ella le recordó que el pidió ver a los enfermos con menores recursos, pues quería sentir ese dolor ya que iba a interpretar a Dios, cuestionando si al pensar en su muerte, aún desea entender lo mismo y pediría lo mismo al verse frente a frente en ese panorama: "Me acuerdo que estábamos en el hospital, cuando te intervinieron quirúrgicamente, y tu dijiste quiero ir al hospital de la raza, porque quiero sentir el dolor de cerca, para hacer mejor mi papel de obra de teatro. Tu papel era de Dios".

El actor de Soy Tu Dueña declaró que él sigue pensando absolutamente lo mismo que ha pensado toda la vida, y aprovechó para agradecerle que además de cumplir su voluntad, haya apoyado lo más que pudo a todos los que estaban en dicho nosocomio: "Lo mismo de siempre hijita, y una cosita, te agradezco porque tu fuiste muy buena con todas las personas, les llevabas medicinas, los que nunca hay en los hospitales, a todos".

Con respecto al porqué esa idea como voluntad, él afirma que de todos sus personas aprende algo y lo enriquecen de alguna manera, y ver de cerca lo que Dios siempre ve y empatizar con eso, lo alimenta para ser mejor actor y persona de la misma manera, además de entender un poco la vida: "El dolor, el ver la pobreza, el dolor de los demás te alimenta como actor, todos mis personajes en la vida me han dejado algo, buenos, malos, ingenieros, etc, me han dejado la forma de vivir y conocer más la vida".

Al no tener lo que considera una respuesta concreta, la hermana de Kate del Castillo le dijo que él siempre les aconsejaba nunca retar a la muerte "no le hagas cosquillas a la huesuda", y le pregunto si la tuviera de frente que le diría, a lo que este externó que no tiene miedo a que llegue su hora: "Todos de alguna forma, sino miedo, cierta inquietud, pero yo no le he hecho daño a nadie que yo sepa, soy creyente, creo estar bien con Dios, y que Dios me perdone si le fallé en algo, le diría 'órale, párale, sí huesuda, cuando quieras, pinc... huesuda'".

Fuente: Tribuna del Yaqui