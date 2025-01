Adiós 'Hoy': Andrea Noli traiciona a Televisa y regresa a TV Azteca con ambicioso proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Andrea Noli dio una inesperada sorpresa a todos sus seguidores y fans debido a que este miércoles 22 de enero confirmó su regreso a TV Azteca luego casi una década de ausencia. Su último melodrama en la televisora del Ajusco fue desde 2015 cuando actuó en Tanto Amor, mientras que en los últimos años había estado haciendo diferentes proyectos en Televisa, el Ajusco y teatro.

La nacida en Francia comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde los 90's cuando participó en telenovelas como Si Dios me quita la vida, Muchachitas, Agujetas de color de rosa y Acapulco, cuerpo y alma. Mientras que en Azteca fue reconocida por participar en los melodramas Como en el cine, Besos prohibidos, Se busca un hombre, Por ti, Top Models, Los Sánchez, Pasión Morena, entre otros.

Tras pasar varios años ausente, en 2020 volvió al Ajusco siendo parte de la serie Desaparecida y luego hizo un capítulo del unitario Este historia me suena y además fue confirmada como parte de la serie biográfica de Chespirito, Sin querer queriendo, que se estrenará próximamente en VIX. Asimismo, Andrea dio varias entrevistas al programa Hoy.

La mañana de este miércoles 22 de enero, Noli confirmó por todo lo alto su regreso a Televisión Azteca mientras estaba como invitada del programa Venga la Alegría. La intérprete francesa-mexicana aprovechó su participación en el matutino para informar a sus fans que este 2025 será parte del reality MasterChef Celebrity México. Sí, de esta manera Andrea probará una nueva faceta de su carrera realizando platillos en la cocina más famosa del país.

La actriz de 52 años cconfesó que siente muchos nervios de comenzar esta nueva aventura: "Me siento primeriza en la tele", dijo Andrea y luego añadió que ya se está preparando para dar un buen resultado: "Estoy ante algo totalmente nuevo para mí, me gusta el reto, pero tengo muchas ganas de ganar". Finalmente, Noli reconoció que aunque cocina desde muy pequeña, no se considera la mejor cocinera.

