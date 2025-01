Aleska Génesis pone en su lugar a Alfredo Adame y Ceriani; niega pelea con Clovis Nienow

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la reconocido modelo venezolana, Aleska Génesis, ha decidido salir a romper el silencio para acabar con los chismes, poniendo en su lugar al polémico presentador de espectáculos, Javier Ceriani, y al tan escandaloso actor, Alfredo Adame, señalando que no iba a dejarse difamar por ninguno de ellos, siendo contundente al negar pelea con Clovis Nienow.

El pasado domingo 19 de enero, Aleska y Clovis mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, confirmaron su separación, asegurando que todo fue en los mejores términos. Sin embargo, Ceriani en su canal de YouTube afirmó que la modelo venezolana le había dicho que no quería nada serio con el presentador de Hoy Día porque no tenía dinero, y solo era un juego, mientras que el exactor de Televisa afirmó que ella solamente le importa ella misma y que Nienow solo fue una estrategia para ella.

Es por eso que ahora, durante un en vivo, Aleska decidió poner un alto y al expresentador de Chisme No Like lo tachó de mentiroso, destacando que ella jamás le ha dicho nada de ese tipo fuera de cámara, aunque dejó en claro que sí hubo cosillas de su separación que Javier dijo, más las exageró y le metió muchas mentiras: "Nada de lo que ese señor ha dicho que yo le he dicho; es completamente falso todo lo que está diciendo. Utiliza medias verdades para decir puras mentiras".

Según Génesis, Ceriani tiene semanas buscándola para que ella vuelva a darle una entrevista, pero que se ha negado rotundamente a hacerlo y con esta situación menos piensa hacerlo, destacando que ella y Clovis terminaron bien y no hubo pelea en la casa de Carlos Aydán, que sí hubo diferencias, pero nada como se dice: "Tiene desde hace un mes escribiéndome por todos lados, enviándome correos, buscando mi número… para que le dé una entrevista, cosa que no lo pienso hacer".

De igual forma niega que esto tenga que ver con su reencuentro con Christian Estrada recientemente y que por supuesto no es estrategia para La Casa de los Famosos All Stars, que ella y Clovis como pareja no han congeniado al 100 por ciento, y pese a todo lo bonito, hay cosas que en su vida amorosa no encaja y no han logrado funcionar, pero sí como amigos: "Esto no es algo de la noche a la mañana. Es algo que viene ya desde hace meses y lo fuimos intentando. Nosotros somos buenos amigos, pero sabemos que como pareja en estos momentos no estamos funcionando".

En cuanto a Adame, Aleska dejó en claro que es un "viejo" que simplemente habla como le conviene y que todo lo que ella habló con él sobre Nienow fue dentro de la casa y está grabado ante cámara, por lo que hay pruebas contundente que lo desmienten, que ella jamás se expresó de él como si fuera "un pobre diablo" y mucho menos atacó a Manelyk González como afirma, pidiendo que en vez de entrar al reality show de Telemundo, debería de irse a un ancianato, o sea, un asilo.

Fuente: Tribuna del Yaqui