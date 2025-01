Casi queda ciega: Tras 3 infartos y dolorosa muerte, actriz de Televisa estremece con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien sufrió tres infartos y ha estado al borde de la muerte en el pasado, de nueva cuenta dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans al detallar que su vista estuvo en riesgo debido a una negligencia médica. Resulta que la también comediante sufrió una delicada afección en un ojo a raíz de unos medicamentos que le recetaron y que se contrapusieron con la medicina que ella toma para sus problemas en el corazón.

Se trata de la querida Maribel Fernández 'La Pelangocha', quien debutó en la empresa de San Ángel desde 1972 apareciendo en el programa Chespirito y quien lleva años padeciendo por problemas cardíacos. Desafortunadamente, hace unos días la intérprete de novelas como La fea más bella estuvo a punto de quedar ciega debido a que acabó con un coágulo de sangre en el ojo, a raíz de un error por parte de un oftalmólogo.

En entrevista exclusiva con el programa Hoy, la actriz de 73 años contó qué le había pasado y señaló directamente que se trató de un descuido médico: "Fue un equivoco médico... El oftalmólogo me pregunta cuál es mi afección, le dije lo del corazón y le doy los medicamentos que me tomo y me manda cierto medicamento y se contrapone con los que me dan los cardiólogos", dijo 'La Pelangocha'.

Asimismo, Fernández recordó la extraña apariencia de su ojo a raíz de esta situación: "Por eso se me puso negro, parecía que traía un cacho de hígado". Posteriormente, la también actriz del cine de picardía mexicana expuso que un médico le confirmó que se trató de una negligencia: "El hematólogo me dijo 'esto no se lo deberían haber recetado porque se contrapone con todos los anticoagulantes que a usted le dan'".

Maribel, quien hace unos días se enteró en vivo de la muerte de su amiga Iliana de la Garza, se mantuvo positiva pese a lo complicado de la situación: "Fue una negligencia médica, pero ya se desechó y estoy bien". Y finalmente, la actriz hizo una reflexión para recordar lo importante que es disfrutar cada instante: "¿Qué hacemos? es que si no echamos relajo ya valemos corneta, no sabemos si vamos a vivir en el siguiente instante, seamos felices el tiempo que podemos".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy