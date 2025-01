Cazzu rompe el silencio y confiesa todo de 'Dolce'; revela si es contra Christian Nodal

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Después de 'prender' las redes sociales, Cazzu reaparece a través de su perfil y decide regalarle a los fans la oportunidad de entrevistarla, rompiendo el silencio sobre su nuevo tema, Dolce. Como era de esperarse, la rapera argentina cumplió y confesó todo lo que está relacionado a la canción, siendo concisa y directa, incluso reveló si es que es verdad que es en contra de Christian Nodal, por lo que hasta dio la fecha exacta y motivo de su creación.

Después del gran éxito que tuvo su tema, La Cueva, que fue una especie de balada en la que mostraba un proceso de aceptación al final de una historia y de sanación, ayer miércoles 22 de enero la rapera estrenó una nueva canción a la que puso por nombre Dolce. Con esta, además de incursionar por primera vez en los corridos tumbados, también tiene una letra y un video que para todos ha sido una declaración clara y directa en contra del padre de su hija Inti Nodal.

Ante el revuelo que ha generado dicho tema, la reconocida creadora de canciones como Nena Trampa decidió darle más impulso y aprovechar un acercamiento con sus fans, y a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, prometió responder a las primeras cuatro preguntas que hicieran sus fans. Cazzu afirmó que el huevo que se ve rompiéndose en los primeros segundos del video no significa nada, solo fue parte dé, dejando abierta la posibilidad de que este tema y La Cueva sea solo el comienzo de un álbum.

Pero, no solo hubo cuestionamientos sobre significados o si vendrán más temas, pues los fans quisieron sacar la verdad de si el tema es en contra de Nodal por su infidelidad con Ángela Aguilar, así que cuestionaron la fecha en que la creó, a lo que ella aseguró que fue en febrero del 2024 y no va dedicada para nadie, ni se inspiró en su historia de desamor: "No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad".

Destacó que la idea del video fue creado basado en el hecho de crear una fantasía de cómo se adapta uno por amor a una naturaleza que no es la suya, hasta que todo se acaba y se debe de ir a buscar el camino que realmente le corresponde. Inesperadamente, sorprendió al declarar que la hizo en un día, y dijo que si tardó en lanzarla fue porque casi era colaboración: "La compuse rápido en un día, no es una letra compleja y se parece más a lo que hago usualmente. Dejé un verso abierto para invitar a alguien, pero no se logró y la completé hace como dos meses".

Me gustan muchísimo los corridos tumbados, y tenía muchas ganas de hacer uno, porque siento que va conmigo y lo buscamos hasta que salió", concluyó con esto la serie de cuestionamientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui