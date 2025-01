Es bisexual: Tras divorcio y 16 años en Televisa, actor sale del clóset en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien cuenta con más de 16 años de carrera en Televisa y que en 2019 confirmó su divorcio, deja en shock a todos los televidentes debido a que apareció en el programa Ventaneando y dio una inesperada noticia tras haber salido del clóset. Se trata de Pablo Perroni, quien estuvo casa con la reconocida actriz y cantante Mariana Garza, con quien tuvo a su única hija María Perroni.

Como se recordará, los artistas decidieron poner fin a su romance en 2019 después de enfrentar un escándalo porque se filtró que Pablo había engañado a la exTimbiriche con otro hombre. Luego de ello el intérprete salió a dar la cara declarando que es bisexual y que Mariana lo sabía y así lo había aceptado. Ambos desmintieron que su separación diera por una infidelidad y aseguraron que se llevaban bastante bien.

En cuanto a su carrera, el primo de Maite Perroni ha trabajado en la empresa de San Ángel por más de 16 años y su carrera comenzó en el programa Mujer casos de la vida real de Silvia Pinal. Después se unió a exitosos melodramas como La candidata (2016-2017), Sin rastro de ti (2016), Yo no creo en los hombres, Quiero amarte (2013-2014), La mujer del Vendaval (2012-2013), Un refugio para el amor (2012), entre otros.

Mariana Garza estuvo casada con Pablo Perroni sabiendo que era bisexual

Pablo Perroni reaparece en Ventaneando

La tarde del martes 21 de enero, Pablo regresó a la pantalla de TV Azteca a través de una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, donde contó emocionado que está por estrenar una obra de teatro con temática gay. El histrión de 50 años narró que si bien la obra no tendrá escenas explícitas, sí se tratará de una puesta con propuesta: "Llevo tiempo buscando una obra que tenga temática gay, me emociona mucho, es una obra fuerte", expresó.

La narrativa de esta obra tratará la historia de amor de dos hombres: "Es bellísima, muy diferente a todo lo que he hecho, me interesa darle voz a esos personajes". Posteriormente, Perroni reiteró que su proyecto no contendrá escenas explícitas, que usualmente son las que generan expectativa en este tipo de obras: "Es fuerte pero no crean que van a ver escenas xxx, simplemente hay mucho contacto y sí se ve un poco de piel", contó.

Pablo Perroni realizará obra con temática gay

