Fallece actriz de Televisa y dan inesperada noticia; no cumplieron su última voluntad

Ciudad de México.- Hace casi dos meses Televisa y el mundo del espectáculo mexicano sufrieron una de sus más grandes pérdidas ya que falleció doña Silvia Pinal, una reconocida primera actriz que además fue considerada como la última gran diva del cine de oro mexicano. A semanas de despedir a este ícono del teatro, cine y televisión se ha revelado que sus tres hijos siguen sin cumplir su última voluntad.

Efigenia Ramos, quien fuera amiga y asistente de la fallecida artista, tuvo una plática con diversos medios de comunicación que se dieron cita en la famosa casa de doña Silvia, ubicada en el Pedregal, y contó cómo van las cosas ahora que ya no se encuentra en vida su "jefa". La íntima de la matriarca de la dinastía Pinal confesó que por fortuna, hay gran armonía entre sus hijos Luis Enrique, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel.

Recientemente los herederos de 'La Pinal' se reunieron para realizar un inventario de lo que fueran las pertenencias de su madre y aseguró que todo corrió en armonía, contrario a lo que dice la prensa: "Sí, hoy especialmente que vinieron hoy sus hijos, estuvieron aquí en la mañana, había un olor raro, de hecho, lo sigo percibiendo en toda la casa, y no entiendo ¿qué olor es ese?, olor bonito, como de tranquilidad2, expresó Ramos conmovida.

Asimismo, Efigenia contó porqué las cenizas de la productora y conductora de Mujer cosas de la vida real continúan en la casa que por varias décadas habitó la estrella mexicana, pese a que su última voluntad fue descansar en la cripta familiar con su hija Viridiana y demás seres queridos. La exasistente de la matriarca Pinal reveló que por el momento no hay una fecha exacta para que cambien de lugar.

Pues se supone que ya desde cuándo se iban a ir a la cripta, pero como yo lo decía, a mí se me imagina que piensan que al irse ya se acaba todo, no sé, cómo que no se quieren desprender de la presencia de su mamá", explicó la asistente de la famosa.