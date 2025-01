Fofo Márquez súplica clemencia a juez y acusa a víctima de insultarlo; así responde Edith

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En su más reciente audiencia, se ha filtrado que Fofo Márquez se encuentra dispuesto a todo para recibir la menor condena posible, suplicando clemencia al juez, incluso informan que se justificó acusando a la víctima de insultarlo, y que supuestamente pidiera su linchamiento público. Por su parte, Edith Márquez afirma que ella solo desea que se haga justicia verdadera y así responde a los señalamientos en su contra.

Fue en el mes de marzo del 2024, cuando el influencer se volvió tendencia en las redes sociales y todos los medios de comunicación existentes 'colapsaron', debido a que se confirmó que Rodolfo Márquez, nombre real del Fofo, había sido detenido por las autoridades de Naucalpan, Estado de México, por golpear a mujer. Se filtraron en ese momento fotografías de su arresto, en las que aparecía sonriendo y poco después, el video en el que golpea a Edith.

Pero ahora, a casi un año dentro de prisión, en su reciente audiencia este le pidió al juez que le tenga clemencia y le retire los cargos de feminicidio en grado de tentativa, porque es solo un hombre famoso que no sería capaz de hacerle daño a nadie, ni siquiera a un perro: "Su señoría no me destruya la vida, soy un junior no un delincuente. Tengo 27 años y ya perdí un año de mi vida, yo no sería capaz de matar ni a un perro".

Pero no solo usó la simpatía como alegato, sino que aseguró que él perdió el control y se llenó de ira porque Edith lo insultó al decirle "chamaco pend..." cuando estaban hablando sobre el golpe a su auto, señalando que no actúo correctamente, pero que no era para que lo acusen de querer matar a alguien. Finalmente, aseguró que él se fue y no regresó porque lo iban a linchar, ya que su víctima había pedido a todos los presentes que se le fueran encima: "Soy un caso mediático, soy un influencer famoso, pero aquí-en la cárcel- no soy nadie".

Ante estos alegatos, Edith a la salida de la audiencia habló con Venga la Alegría, asegurando que ella jamás hizo tal cosa y quien en realidad lanzó insultos fue él hacía ella, y estaba mintiendo en toda su declaración, pues tampoco lo mandó a agredir como afirmó al juez: "A mi, él sí me insultó, yo considero que lo que está diciendo, está mintiendo y está siendo aconsejado por su defensa, pero bueno, tiene derecho a declarar".

Sobre Melanie Lattanzi, la mujer golpeada declaró que ella considera que es tan responsable como Fofo de lo que pasó al permitirle su escape y además de todo, no tratar de calmarlo cuando veía que le estaba agarrando a golpes aun en el suelo: "Considero que es la persona que le ayudó a escapar de la escena, y por lo tanto tiene culpabilidad. Y también en la situación emocional y la empatía con una mujer, el no bajarse viendo como me golpeaban, no se vale".

Fuente: Tribuna del Yaqui