¿Fue infiel? Marco Chacón se confiesa y revela que Maribel Guardia bajó 10 kilos por estrés

Ciudad de México.- El pasado martes 21 de enero estalló una fuerte controversia en el espectáculo mexicano luego de que Maribel Guardia confirmara que había iniciado una denuncia en contra de su exnuera Imelda Garza Tuñón para "resguardar el bienestar" de su nieto José Julián, lo cual desató un fuerte enfrentamiento con la joven. Ella afirmó que la acción de la costarricense era en respuesta a que ya no viviría en su casa y también porque habría descubierto una infidelidad por parte de su esposo Marco Chacón.

La tarde del miércoles, el abogado por fin rompió el silencio y respondió a los fuertes comentarios que ha hecho la viuda de Julián Figueroa contra él y Maribel. De forma tajante, Marco negó que se trate de un plan orquestado por su esposa para quedarse con el menor, y además rechazó tener intenciones de proceder legalmente contra la joven, luego de que ella lo acusara de presunta infidelidad contra la costarricense.

No, para nada, nosotros no queremos hacerle ningún daño a ella, de ningún tipo, repito, esto no se trata de ella, esto no se trata de la abuelita, esto no se trata del papá que falleció, esto no se trata de mí", dijo Chacón durante su encuentro con distintos medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre lo que diría Julián Figueroa de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, Marco fue contundente y señaló: "Yo sé lo que pensaría, porque él creció conmigo desde los dos años, peor no lo voy a decir, porque no me parece justo para nadie que yo me atreva a hablar en nombre de él". Asimismo, Marco contó porqué la actriz de Televisa tardó algunos meses en decidirse en emprender acciones legales.

Esposo de Maribel Guardia no planea denunciar a Imelda Garza Tuñón

Presuntamente, Maribel y él siempre ofrecieron ayuda a Imelda pero esta los ignoró. "Las razones se vienen dando de forma sucesiva. Puede haber gente que diga: 'esto lo puedo platicar'; ofreces ayuda y cuando la gente niega toda posibilidad de ayudarlo, entonces hay un problema. Es muy complicado, con el tiempo las cosas empeoran y no queda más remedio que buscar el bien del niño", aseguró el litigante.

Asimismo, Chacón expuso que esta situación desgastó muchísimo a Maribel, quien habría bajado hasta 10 kilos a raíz de la preocupación por el bienestar de su nieto: "Llegó hasta un punto en el que la abuela está sufriendo mucho, ha bajado 10 kilos; siempre tuvo insomnio, no voy a decir que el insomnio es nuevo porque estaría faltando a la verdad, pero Maribel se dormía a las 3 de la mañana y ahora a las 7 de la mañana. La abuela ha estado sufriendo pensando en que el niño no esté bien, que esté viendo cosas que no debe ver", declaró el abogado.

Fuente: Tribuna