Imelda Tuñón reacciona al video del supuesto narcotraficante en casa de Maribel Guardia

Ciudad de México.- El escándalo en la familia de Maribel Guardia parece haber comenzado a escalar conforme la jornada del pasado miércoles 22 de enero avanzaba; sin embargo, el punto más álgido llegó cuando se filtraron algunos videos de Imelda Tuñón, madre de José Julián Figueroa, recibiendo lo que se cree serían sustancias ilegales. En el clip se aprecia a un hombre llegar a la mansión de la actriz de Corona de Lágrimas, quien oculta algo debajo de una estatua de la Virgen de Guadalupe.

En primera instancia, se creía que la persona que salía en el clip, a recoger el objeto desconocido, no era Imelda, debido al color de cabello; pero en horas recientes la joven cantante desmintió todas las acusaciones en su contra, incluyendo las que se encuentran en la propia demanda establecida por Maribel, donde se estipula que ella no sería apta para ser madre debido a que se iba de fiesta por días y volvía en estado de ebriedad y bajo la influencia de sustancias ilegales.

Por su parte, Imelda detalló que esto no sería verdad y que Maribel solo buscaba quitarle a su hijo, puesto estaría molesta de que se mudaron de casa el pasado fin de semana, asimismo, dejó entrever que Guardia buscaría sustituir a Julián Figueroa con el infante. Por otro lado, la cantante habló sobre el video que se filtró en Internet confirmando que, en efecto, se trataba de ella, aunque destacó que no sería droga lo que recibió.

Imelda contó que, lo que realmente le están dejando son vaporizadores (cigarrillos electrónicos), también cuestionó si esto sería algo incorrecto para el niño: “También se piden vaporizadores, paquetes de cigarros, entre otras cosas, ¿por qué aseguran que es algo malo? Los vapes, ¿ahora son drogas?”, preguntó Tuñón. Por otro lado aseguró que colaboraría con las autoridades en las pruebas necesarias para desestimar las acusaciones de Maribel Guardia.

Finalmente, Imelda señaló que la parecía triste que no la hayan dejado ver a José Julián Figueroa en ningún momento, así como también le hayan puesto diversas trabas para poder defenderse de la mejor manera posible: “Me someteré a lo que sea necesario para desestimar las acusaciones. Lamentablemente ya no me permitieron verlo (al menor) sin si quiera darme una oportunidad de probar mi inocencia”, concluyó la rubia.

Fuentes: Tribuna