José Eduardo Derbez filtra si Julián Figueroa e Imelda Tuñón consumían drogas: "Una lástima"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y comediante, José Eduardo Derbez, acaba de brindar una entrevista a Venga la Alegría y otros medios de comunicación, en el que ha filtrado la verdad de las adicciones que supuestamente tenían el difunto Julián Figueroa, gran amigo suyo, y su ahora viuda, Imelda Tuñón. El presentador de Miembros Al Aire asegura que jamás consumieron drogas en su presencia y tacha su deceso y lo que pasa como "una lástima".

Los alegatos bajo los que la actriz de Corona de Lágrimas busca solicitar la custodia de su único nieto, José Julián Figueroa, es el hecho de que Imelda sería una madre que lo abandona por días para irse de fiesta y que tiene una adicción a las drogas. En redes sociales se filtró un video en el que se puede ver a un supuesto dealer, dejar un paquete de dichas sustancias nocivas en la Virgen de Guadalupe de la entrada de Maribel, y poco después a la viuda de Julián, salir y recogerlas de dicho sitio

Ante esto, muchos comenzaron a arremeter en contra de la actriz, pero hubo quienes afirmaron que estas adicciones la tenía desde que estaba con el hijo de Maribel con Joan Sebastián. Al ser gran amigo de Julián, el hijo de Eugenio Derbez fue cuestionado al respecto, pero él se dedicó a negar esto de manera rotunda: "No, bueno, a mí no me tocó nada de eso. La verdad yo la última vez que estuve con Julián, nos fuimos a cenar, pero no, a mí no me tocó nada de eso".

El actor de Mesa de Regalos externó que él conoció bien a Figueroa y sabe que era un gran hombre y padre increíble, destacando que no está padre el que ahora que no está y no pueda defenderse, salgan a decir que era un adicto, pidiendo que las cosas se calmen y arregles por el bien de todos: "Creo que era un chavo increíble, que bueno, lástima que se nos fue tan rápido... Bueno, eso sí, hablar de alguien que ya no está es… no está nada padre, pero bueno, les deseo lo mejor y que se arregle pronto"

Finalmente, señaló que aunque es amigo de la familia desde hace muchos años, la realidad es que no ha hablado con Maribel de esto y no sabe lo que pase dentro de esa casa, solamente su madre, Victoria Ruffo, podría, pero se duda que diga algo al respecto: "Ahí si no me meto yo, yo creo que son cosas de Maribel, que tiene que arreglar con Imelda, ellas saben lo que pasa dentro de su casa y nadie más, entonces yo ahí si no, yo tenía una amistad muy padre con Julián, pero, pues ya, y realmente la que debe saber más cosas puede ser mi mamá".

Fuente: Tribuna del Yaqui