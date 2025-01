Kylie Jenner "grita de emoción" al celebrar nominación al Oscar de Timothée Chalamet

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Kylie Jenner, magnate del maquillaje y estrella de la industria del entretenimiento, no pudo contener su emoción al enterarse de que su pareja, Timothée Chalamet, fue nominado al Premio de la Academia como Mejor Actor por su interpretación de Bob Dylan en la película biográfica A Complete Unknown.

Según una fuente cercana a la empresaria, Jenner "gritó de emoción" al ver el nombre de Chalamet aparecer en la pantalla durante el anuncio de los nominados. “Tenía la sensación de que Timothée iba a ser nominado, pero verlo confirmado fue increíble”, comentó la fuente en exclusiva al medio Page Six.

Hay que señalar que Chalamet, de 29 años, se destacó en los Globos de Oro a principios de enero, consolidándose como uno de los favoritos para la temporada de premios. Esta es su segunda nominación al Oscar como Mejor Actor, la primera fue por Call Me By Your Name en 2018, lo que lo convierte en el actor más joven en ser nominado dos veces en esta categoría desde James Dean.

En palabras de la fuente, Jenner está "extasiada y muy orgullosa" de Chalamet, y ya está planeando celebrar este importante logro en su carrera.

Aunque Jenner y Chalamet mantienen un bajo perfil público, su relación ha sido constante desde que los rumores de citas surgieron en abril de 2023. Jenner asistió a la ceremonia de los Globos de Oro para apoyar al actor, aunque no apareció en la alfombra roja con él.

“Fue realmente importante para Timothée que Kylie estuviera a su lado durante uno de los momentos más significativos de su vida”, comentó la fuente. “Ella tiene una energía positiva que eleva la vibra de Timothée cada vez que está cerca”.

Con la ceremonia de los Oscars 2025 programada para el 2 de marzo, Chalamet y Jenner parecen más unidos que nunca. Según se informó, el actor ya ha invitado a Jenner como su acompañante al evento, marcando otro momento especial en su relación.

“Timothée está acostumbrado a las entregas de premios, pero tener a Kylie como su apoyo lo hace sentir más cómodo y agradecido”, añadió la fuente.

Mientras Chalamet celebra un hito más en su carrera actoral, Jenner sigue siendo una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza. La conexión entre ambos no solo ha fortalecido su relación, sino que también los ha consolidado como una de las parejas más interesantes del mundo del espectáculo.

Con la nominación de Chalamet y el entusiasmo de Jenner, ambos parecen estar viviendo un momento único en sus respectivas carreras y en su relación personal.

Fuente: Tribuna