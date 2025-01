Maryfer Centeno afirma que Cazzu creó 'Dolce' para Christian Nodal; la rapera lo niega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Cazzu a través de sus redes sociales ha negado rotundamente que su nuevo tema titulado Dolce, lanzado hace apenas 24 horas, lo escribió para alguien en particular, sino que lo hizo antes de su separación de ese personaje, del que no hizo mención, recientemente se viralizó el análisis de Maryfer Centeno, en el que afirma que la argentina sí la creó para arremeter en contra del sonorense, Christian Nodal.

En cuanto el nuevo tema de la creadora de Nena Trampa vio la luz, no se hicieron esperar los comentarios que afirman que es una indirecta super directa en contra de Nodal, pero ella, mediante una dinámica en su cuenta de X, antes Twitter, afirma que la escribió antes de su separación, y que no va para nadie: "La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad. La compuse rápido en un día, no es una letra compleja y se parece más a lo que hago usualmente. Dejé un verso abierto para invitar a alguien, pero no se logró y la completé hace como dos meses".

Pero, no solo el público no termina de creerle, sino que la polémica grafóloga y presentadora del programa Hoy, tampoco, pues ha lanzado un análisis en el que afirma que es completamente una canción escrita en la que narra como vivió la polémica de los intérpretes de Dime Como Quieres: "Dios mío qué impresión, Cazzu comienza viendo el celular, lo cual me parece que es un reflejo de cómo se enteró de esta situación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y después la mirada se convierte con una firmeza, con una fuerza".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declara que la presentación de ella con cuernos, es un simbolismo a la infidelidad que sufrió y que con este tema, ella solo muestra las emociones auténticas de esa etapa de coraje, de tristeza y finalmente de resurgimiento ante la situación tan compleja: "Hay quien dice que es Lilith, pero yo creo que los cuernos es más por la infidelidad…Cazzu, además, si alguien se ha mostrado auténtica es Cazzu".

Finalmente, Centeno declara que es evidente que la intérprete de La Cueva llenó el video de simbolismos sobre el sonorense, para mostrarse sensible, auténtica y honesta, para enviar un contundente mensaje al intérprete de Adiós Amor y que se vea su resurgimiento como una mujer fuerte: "Yo creo que Cazzu si es un mensaje muy claro para Christian Nodal, no hay ninguna casualidad en esta canción pero lo que sí hay es una mujer reinventada, fuerte y que reconoce que la engañaron pero que ella es más fuerte que cualquier engaño".

Fuente: Tribuna del Yaqui