"No está sana": Laura Bozzo interviene en caso de Maribel Guardia; pide a Imelda deja al niño

Ciudad de México.- Después de que se desatara el caos en la familia de Maribel Guardia, la reconocida actriz y presentadora, Laura Bozzo, acaba de emplear sus redes sociales para intervenir en el caso, que está causando una gran polémica, y ha señalado que Imelda Tuñón, debería de irse a curar porque "no está sana", pidiéndole de manera contundente que deje al niño a cargo de la actriz de Televisa en lo que lo consigue.

Tras casi dos años del deceso de Julián Figueroa, y aparentemente haber librado peleas entre nuera y suegra, desgraciadamente, el pasado martes 21 de enero, Maribel interpuso una demanda en contra de Imelda, en la que pide quedarse con su nieto, José Julián Figueroa, pues considera que está en peligro con su madre. Tristemente, esto solo fue el comienzo, ya que la viuda de Julián se ha defendido y afirma que Guardia le quiere quitar a su hijo porque han decidido mudarse.

El niño, tuvo que pasar una noche en la Fiscalía de la Justicia en lo que se determinaba, dónde debería pasar el tiempo el menor en medio de esta feroz batalla legal que se avecina, entregándoselo a la actriz de Corona de Lágrimas. El caso, parece que está en completa contra de la joven madre, ya que han salido a la luz supuestos audios y videos, en el que ella compra drogas y que supuestamente maltrata a su hijo.

Ante esto, la presentadora de Venga la Alegría, a través de su cuenta de Instagram dijo que apoyaba por completo a Maribel, y que eso es porque ella solo actúa por el bien de su nieto y no tomaría esta clase de medidas de no saber algo malo, por lo que afirma que Imelda no está sana: "Mi apoyo incondicional a mi amiga @maribelguardia en su lucha por proteger a su nieto. Debe tener motivos gravísimos para haber tomado esta medida. Sabemos que un niño debe estar con su madre pero ¡NO si ella no está sana!".

Finalmente, hizo un llamado a todos para que vean que si la Fiscalía, el DIF y un juez decidieron que la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse se quede con el menor es por algo, así que también pidió a Imelda que se dedique a sanar y deje al niño mientras a cargo de su abuela: "Hemos visto videos muy graves respecto a la conducta de su madre y se hay pruebas contundentes por eso se tomaron las medidas que la ley dispone para estos casos y no solo la fiscalía también el DIF y un juez por tanto le ruego a Imelda se cure entre en un tratamiento".

Laura apoya a Maribel. Instagram @laurabozzo_of

