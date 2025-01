Se alista para morir: Eric del Castillo llora en 'Sale el Sol' y hace súplica a su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor, Eric del Castillo, recientemente se presentó en vivo de Sale el Sol, en donde confesó que ya se alista para su muerte, destacando que no teme cuando ese momento llegue, porque ha tenido una vida plena, aunque con errores. Por este motivo no pudo contener y se rompió en llanto, cuando se sinceró sobre estos, haciendo una fuerte súplica a su hija mayor, Verónica del Castillo.

Del castillo estuvo invitado en el matutino de Imagen TV, en el que junto a su primogénita al lado de su actual esposa, Kate Trillo, brindó una entrevista en la que trató de ser lo más honesto posible con el público. En sus confesiones, dejó en claro que no teme a la muerte, que ya está listo para decirle adiós a este mundo porque ha tenido éxito, tanto personal como profesionalmente, y siente que se encuentra en buenos términos con Dios.

En la sección de Enfrentados, al actor le tocó cuestionar a Verónica, si es que en algún momento le llegó a fallar como padre, a lo que esta mencionó que no, aunque se sintió traicionada durante su primer divorcio, de Rafael Márquez, ahora entiende que solo quería lo mejor para ella: "No nunca, han habido que no me han gustado, porque no somos perfectos, como cuando me divorcié que yo quería que actuaras de una forma con mi ex, pero como tu eres bueno y todo misericordioso, pues actuaste de otra".

A veces cuando queremos la paz, como tú, uno lo puede vivir como traición, y no lo es, pero nunca, nunca me haz fallado como papá, ni en lo emocional, ni en lo económico, ni en lo espiritual, nunca me haz fallado, eres el mejor papá del mundo", aseguró Verónica.

Al escuchar esta confesión, el actor de Soy Tu Dueña, le suplicó que por favor pudiera perdonarle si sintió que no la apoyo lo suficiente en ese complicado proceso, pero le explicó que fue porque él pasó por uno antes de casarse con su madre y temía que pasará por lo mismo: "Perdóname si no te supe comprender con tu primer divorcio, es que soy enemigo de los divorcios, yo sufrí uno antes, y el divorcio es terrible y cuando lo vi en ti, todos tenemos errores, no nomás de una parte sino del otro".

El padre de Kate del Castillo, recalcó que ella no podría entender lo mucho que sufrió en su primera separación, especialmente por el sufrimiento que vio que le ocasionó a su primogénito, destacando que él no quería que ella y sus nietos pasaran por esa misma situación y quiso tener todo en sana paz: "Tuve un hijo y no sabes lo que sufrí y por eso yo no recomiendo que la gente se divorcie porque es terrible, y sobre todo por los hijos".

Fuente: Tribuna del Yaqui