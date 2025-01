Se divorció y cayó en las adicciones: Querido cantante llega a 'VLA' con triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 2024 no fue el mejor año para el querido cantante conocido como El Mimoso, debido a que tristemente vivió un polémico divorcio que hasta lo hizo pisar la cárcel en una ocasión, siendo acusado de maltrato intrafamiliar. En una entrevista para Venga la Alegría, el intérprete de banda acaba de sincerarse e hizo una triste confesión sobre perder su racha y volver a caer en las adicciones, al alcohol y las sustancias nocivas para la salud.

Desgraciadamente, en mayo del 2024, el cantante firmó el divorcio a María Elena Delfín Valdez, su exesposa que lo denunció ante las autoridades que fue víctima de agresiones físicas, psicológicas y emocionales, que comenzaron con jaloneos y apretujones, hasta el punto de los golpes, incluso filtró una pelea de ambos en su hogar: "Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores -El Mimoso-. Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existe 2 carpetas de investigación".

Ahora, tras casi un año del escándalo que incluso lo llevó a ser encarcelado por pocas horas, Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, acaba de brindar una entrevista, en la que confesó que ese escándalo lo llevó de vuelta al alcoholismo y estuvo a punto de caer en un hoyo terrible en su adicción: "Me deprimí mucho, me refugie en el alcohol, ahorita ya llevo más de siete meses sin tomar alcohol y me siento bien, y creo que esto que se refleja en pantalla, no se puede ocultar, estoy feliz estoy contento, enfocado en lo que viene".

Afortunadamente, el exvocalista de La Banda MS, declaró que ya se encuentra sobrio, y que de esto aprendió que todos se pueden equivocar y que la vida cambia de la nada, así que no queda más que adaptarse y hacer algo para salir adelante de los baches que pone la vida: "No todo es color de rosa y si me toco enfrentar una situación en medio de mi proceso, de mi música, de mi carrera, de mi crecimiento y desarrollo, pues entonces nada, tienes que poner una balanza y enfrentar las cosas".

Finalmente, destacó que él está cuidando más su salud física y la emocional, por lo que al llegar al hotel ya tiene preparado un tratamiento, el cual le ayuda a mantenerse sano y seguir brindando conciertos, que afirma es una de las cosas que más lo hacen feliz en la vida: "Llegando al hotel tengo que inyectarme unas células madres, creo seguir bien, yo quiero seguir estando fuerte, bien de salud, así como me siento que la salud me da la fuerza para estar en el escenario y me estoy cuidando".

Fuente: Tribuna del Yaqui