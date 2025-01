Adiós 'Hoy': Tras investigación en Televisa, Galilea Montijo escapa de CDMX; así la captaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz Galilea Montijo de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que hace algunas horas fue captada saliendo de la CDMX luego de que días atrás confirmara que está siendo investigada por Televisa. ¿La razón? Resulta que hubo un presunto fraude dentro de la reciente temporada de ¿Quién es la máscara? y ella fue señalada como la causante detrás de la filtración de la lista de participantes.

Antes de partir de la capital, la famosa tapatía accedió a responder algunas preguntas de los reporteros y sus respuestas dejaron en shock. En primer lugar, Galilea volvió a asegurar que su relación con Danna Vázquez no llegó a su fin a raíz de este escándalo y afirmó que siguen siendo amigas: "Yo me hago a un ladito nada más, ojalá que ya se termine todo esto, no es agradable la palabra investigación", declaró la tapatía.

Asimismo, la conductora de 51 años reaccionó a las declaraciones donde su expublirrelacionista aparece al borde del llanto por esta situación: "Es doloroso para cualquiera, no nada más para ella, para cualquiera que esté metido en una situación así, pero ella entiende que es parte de un proceso". Y al igual que días atrás, Montijo estalló en contra de Gil Barrera, director de TVyNovelas, que fue la revista que sacó a la luz su escándalo y que pertenece a Televisa:

Trae mucha información, anda muy empoderado dando información que no es".

Y dejó entre ver que la investigación en su contra ya acabó y no encontraron nada: "Yo no tengo nada qué demostrar, ya se investigó, yo solo tengo qué agradecer a las personas que me dan trabajo". Incluso, la famosa estrella mencionó que está muy acostumbrada a estar en chismes y ya espera la siguiente polémica, pues está consciente de que es parte de su trabajo.

Gali además aprovechó las cámaras para aclarar que sigue siendo parte de Televisa y dijo que el lunes pasado no estuvo en el programa Hoy porque acudió a renovar su visa de trabajo, mientras que en ese momento estaba saliendo de la CDMX rumbo a Guadalajara para un compromiso laboral.

