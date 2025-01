Alejandra Guzmán, demandada por músico; este es el fuerte motivo que la metió en problemas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El músico mexicano, Moisés Saenz, recientemente ha salido a hablar de su caso y confirmar que demandó legalmente a la reconocida cantante de rock, Alejandra Guzmán, por una considerable cantidad de dinero. Quien fue empleado de la intérprete de Torre de Papel, ha revelado el fuerte motivo por el que denunció a la estrella y que podría meterla en problemas económicos muy pronto.

En una entrevista para el programa de YouTube de Javier Ceriani, Saenz, exmúsico de 'La Guzmán', reveló detalles de la demanda que interpuso contra la cantante por presuntamente haberlo despedido sin ninguna razón aparente: "Tiene ya año y medio que se empezó el proceso. Es por despido injustificado. Es por eso de la demanda". El músico, quien trabajó con Guzmán durante 23 años, añadió que hasta ahora no ha recibido una explicación clara por parte de la cantante: "No, hasta ahorita no tuve ninguna respuesta por parte de ella".

Se puso en contacto conmigo el año pasado, como a mediados del año pasado, un abogado de ella y me dijo simplemente que quería 'cambiar de sangre', que quería 'sangre nueva'. Y fue lo único que supe", agregó el músico.

Alejandra enfrenta nueva demanda. Internet

El principal reclamo de Saenz es recibir la compensación por los años trabajados con la hija de Silvia Pinal: "Pues nada más mi indemnización. Yo no pido más que mi indemnización por el tiempo que trabajé con ella". Sin embargo, destacó que no ha habido comunicación efectiva con el equipo de Alejandra. Moisés también mencionó un incidente relacionado con la desaparición de documentos legales en su caso: "Sí, mi carpeta duró medio año perdida hasta que fuimos y dijimos que íbamos a levantar un acta en contra del Ministerio Público porque no podía desaparecer. Empezábamos de cero nuevamente. Entonces teníamos una copia y presentamos esa copia y, casualmente, al mes, mes y medio, apareció la carpeta de investigación".

Respecto a los montos que podrían reclamarse, indicó: "La verdad desconozco el monto, Javier, apenas vamos a sentarnos a platicar". Además, informó que el próximo lunes habrá una audiencia clave: “Pues según me dijo mi abogado, que es una audiencia en la cual se tiene que presentar la señora y ver si llegamos a un acuerdo". La apodada 'La Reina del Rock', ha tenido una trayectoria artística destacada con éxitos como Hacer el Amor con Otro y Reina de Corazones. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de altibajos, tanto en el ámbito personal como profesional.

Recientemente, la cantante ha enfrentado momentos difíciles tras el fallecimiento de su madre, la icónica actriz Silvia Pinal. Esta pérdida ha generado una gran atención mediática, especialmente por los rumores sobre conflictos en torno a la herencia familiar con Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. A pesar de la relevancia de la figura de Pinal en el cine y la televisión mexicana, hasta ahora no se ha abierto oficialmente el testamento, lo que ha alimentado las especulaciones sobre posibles desacuerdos entre los herederos.

Por otro lado, Alejandra Guzmán también ha estado en el centro de la polémica debido a problemas legales, disputas familiares y cuestiones de salud que han puesto en pausa su carrera en diversas ocasiones. Estos conflictos, sumados a la reciente demanda por parte de Moisés, su exmúsico, refuerzan la percepción de que la cantante está atravesando un periodo complicado tanto a nivel personal como profesional.

Es importante destacar que las declaraciones de Moisés y los detalles compartidos en la entrevista son opiniones y versiones del entrevistado, así como del periodista Javier Ceriani. Hasta el momento, el equipo de Alejandra Guzmán no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui