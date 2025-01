Enrique Guzmán niega reconciliación con Frida Sofía y hace polémica revelación en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y cantante, Enrique Guzmán, una vez más ha enfrentado a la prensa con incómodas preguntas sobre las polémicas que rodean su vida, tal como es el caso de su batalla legal con su propia nieta, y si el que Alejandra Guzmán y Frida Sofía estén en paz le ha brindado la oportunidad de acercarse a ella. El intérprete de Popotitos se mostró tranquilo y negó una reconciliación con nieta, haciendo una polémica revelación para el programa Hoy.

Una vez más la familia Guzmán Pinal se encuentra en el centro del escándalo, debido a que Luis Enrique Guzmán, su hijo, ha demandado a su ex, Mayela Laguna, por supuestamente alargar el proceso de retirarle la paternidad de Apolo para seguir cobrando dinero, además de que supuestamente el que las enemistades entre madre e hija se acabaran fueran motivo para que él se pusiera en contacto con su nieta para arreglar las cosas. En 2020 lo acusó de tocarla indebidamente y en 2021 interpuso demanda formal.

Ante estos temas tan polémicos, Enrique fue abordado por medios de Televisa y también de otras empresas de comunicación, como TV Azteca para cuestionarle principalmente que pensaba sobre esta nueva batalla legal entre su hijo y su exnuera, quien también lo acusa de haber tocado indebidamente a la mayor de sus hijas. El cantante por primera vez no quiso meterse en dichos temas y solo declaró que no sabe nada: "Desconozco que hizo o no hizo ayer, no conozco que hizo, no lo sé, no me puedo meter en esas broncas".

En cuanto a la salud mental y emocional de sus dos hijos con Silvia Pinal, a raíz de la muerte de la primera actriz, Guzmán declaró que todo estaba bien: "Están muy contentos, están muy tranquilos, y muy a gusto, muy bien, están preparados para todo". En cuanto a la herencia y el caso del cuadro de Diego Rivera, Enrique aumentó el escándalo al decir que si Alejandra se lo llevo es por algo, además de afirmar que no era para tanto, pues ni se ve bien Silvia: "Desconozco, supongo yo que son legados que hizo Silvia, y seguramente está en buenas manos. Lo único donde se ve bonito es en el perfil, pero la cara es como la de él".

Finalmente, y siendo mucho más discreto con la situación, negó rotundamente que él se ha puesto en contacto con la exparticipante de Mira Quién Baila y ha dejado muy en claro que no tienen ningún tipo de comunicación, además de evitar hablar si es verdad que su nieta y la intérprete de Mala Hierba han logrado verdaderamente arreglar sus diferencias: "Sería fácil pero no, no, yo no he hablado con ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui