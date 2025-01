Esposo de Maribel Guardia se queda como tutor de su nieto tras pleito con Imelda Garza Tuñón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios de esta semana estalló un fuerte pleito en la farándula mexicana luego de que Maribel Guardia confirmara que había entablado una denuncia en contra de su propia nuera, Imelda Garza Tuñón, a quien acusó de ser una madre desobligada que abandona a su nieto José Julián para salir de fiesta. Pese al desencuentro entre la joven cantante y la estrella costarricense, ha salido a la luz que se seguirán viendo las caras por una razón muy especial.

Como se sabe, Imelda estalló en contra de su suegra incluso llamándola "vieja estúpida" y acusó a Marco Chacón, esposo de Maribel, de usar sus influencias para que se le otorgara el cuidado provisional del menor a la abuela. Lastimosamente, la también actriz regiomontana tendrá que hacer a un lado su rencor hacia esta familia pues se ha revelado que Marco seguirá siendo el representante legal del pequeño José Julián en un importante proceso.

Cipriano Sotelo, vocero de la sucesión de la fortuna de Joan Sebastian, aclaró que, las diferencias entre nuera y suegra, no tienen ningún vínculo con la herencia de Joan Sebastian, ni modificarán el desarrollo de ese caso, por lo que el esposo de Guardia seguirá estando al frente del proceso en representación de Juliancito: "No se altera absolutamente nada, los problemas legales o personales que pudiera tener cualquiera de los coherederos, como en este caso Julián a través de su representante del niño, que es Marco Chacón, no influye en lo absoluto en el juicio de Joan Sebastian, el trámite continúa normal", explicó en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, el letrado externó su total respeto y admiración por la artista de 65 años, dejando entrever que el dinero no sería un motivo para que la famosa decidiera accionar legalmente contra la viuda de su hijo, Julián Figueroa. "Todos conocemos a la señora Maribel siempre ha sido muy respetuosa, ella incluso pocas veces participa en los temas de la sucesión, porque dice que Julián era el hijo de Joan Sebastian, no ella, entonces es una señorona, Maribel y Marco merecen todo mi respeto, son personas íntegras, creo que su vida pasada habla de ellos mismo"”, dijo al respecto.

Hijo de Julián Figueroa heredará todo lo que le dejó Joan Sebastian

Sobre los intereses que podría tener Imelda para representar a su hijo, tras las diferencias que actualmente mantiene con Marco Chacón, a quien incluso señaló de serle infiel a Maribel, el abogado indicó que ella no puede ser la representante: "La ley no permite que sea el papá de un menor quien sea su representante legal en una sucesión, porque la propia ley considera, no nosotros, la ley, considera que cuando participa un adulto, puede tener un interés contrario al del menor, si la voluntad aquí del heredero es dejarle al niño, no a la mamá, entonces la mamá no puede disponer de los bienes del niño".

Finalmente, el vocero aclaró que Marco Chacón no puede ser removido de su cargo como tutor del niño, hasta que este sea mayor de edad, o que el propio esposo de Maribel así lo decida y lo pida ante las autoridades correspondientes. "Es su representante legal, pudiera el variar, por supuesto, cuando surja una causa grave, y un juez así lo determine, por ejemplo, que Marco tuviera algún padecimiento o una actividad que le impidieran cumplir con esa obligación, él podría acudir a un juez y decirle: ‘quiero que me remuevan del cargo porque ya no puedo desempeñarlo’, entonces sí".

No puede la mamá pedirle: ‘señor juez, quiero que le cambies de representante legal a mi hijo, nada más porque quiero'", añadió.

Fuente: Tribuna