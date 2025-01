Exintegrante de 'Hoy' filtra inesperado secreto de Maribel Guardia tras demanda a Imelda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido expresentador del programa Hoy y periodista, Álex Kaffie, acaba de dar un giro inesperado en la disputa legal entre Imelda Tuñón y su suegra, Maribel Guardia, pues a través de su canal de YouTube no tuvo reparos al exhibir impactante secreto de la querida actriz de Televisa, señalando que esa era la verdadera clase de mujer que es, y que ahora busca tener a su nieto, José Julián Figueroa, con ella.

Según lo dicho por la propia actriz de Corona de Lágrimas, ella no desea quitarle su hijo a nadie y no se aferra al menor por ser el único descendiente de Julián Figueroa, sino que ella ha visto cosas que no le parecen correctas y no ve una mejoría, por lo que lo único que pide es que su nuera busque la ayuda que necesita para poder sanar y liberarse de sus adicciones, por el bienestar de su nieto, que para ella es lo más importante.

Como era de esperarse, las opiniones se han dividido y hay quienes apoyan a la estrella de Televisa y otros que le reclaman por arrebatarle un hijo a su madre. En medio de todo esto, Kaffie salió para exponer un secreto de Maribel, afirmando que no le importaba que se molestara, pues sentía que todos debían saber que ella era una gran mujer, destacando que cuando él compartió el caso de una mujer abandonada, la actriz le mandó un inesperado mensaje: "Maribel me escribió para preguntarme cómo podía ayudar. Me dijo que estaba dispuesta a organizar algo para mejorar las condiciones de la señora".

El expresentador de Sale el Sol mencionó que actualmente ya han pasado más de dos años desde que compartió dicha historia y aún es día que la intérprete de Qué Ricas Son Las Papas sigue pagando todo lo del asilo para la señora y se asegura que esté bien cuidada: "Hasta el día de hoy, esa adulta mayor está en un lugar digno donde recibe cuidado y amor. Los costos de su estancia son cubiertos por Maribel Guardia. Esto muestra el tipo de persona que es: alguien que, incluso en medio de su dolor, se preocupa por los demás"

En medio de su programación, el polémico presentador compartió la captura de pantalla en la que se ve la conversación de cuando Maribel lo contacta por un mensaje privado y se pone a disposición de ayudar a la señora, porque le parte el corazón saber la manera en la que se encontraba: "Vi la historia que publicaste del viejita. ¿No crees que si la internamos en algún lugar para ancianos, tal vez un grupo de artistas podría cubrir los gastos? Pobre señora, se me partió el alma".

