La acusa de acostarse con su hijo: Actriz de Televisa responde indignada a Alfredo Adame

Ciudad de México.- Después de que Alfredo Adame, aparentemente le confesara a una expareja que su matrimonio con Marypaz Banquells terminó debido a que supuestamente se acostaba con su propio hijo, agregando que se trataba de Diego Adame, la actriz de Televisa que es hermana de la acusada, Rocío Banquells, recientemente brindó una entrevista a Venga la Alegría, en la que respondió indignada y exige respeto.

Susana Quintana, una mujer hermosa que Alfredo conoció por redes sociales y presentó como su novia y hasta la llamó el amor de su vida, en la reciente edición de TV Notas, aseguró que cuando era pareja del exactor de Televisa, este le confesó que Marypaz práctica el incesto con el mencionado de sus hijos: "Me dijo: 'Porque su mamá y él ¡tienen intimidad!' Volteó y me dijo: 'Te quedaste fría, ¿verdad?' Le dije: '¿Cómo crees?', y me dijo: 'Así es. Lo creas o no'. Pensé: '¡Dios mío! Esto está peor de lo que yo creía'".

Ante esto, Susana dejó en claro que no cree en la palabra del exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, debido a que sabe que él es un hombre muy obsesivo que cuando encuentra un enemigo le inventa de todo para salirse con la suya y hundirlo: "No pienso que sea real. Cuando a él se le mete en la mente algo, cuando quiere destrozar a alguien, se lo cree y sale al mundo a decir lo que su mente le dijo. Creo que necesita ayuda".

Tras esto, la exjurado de Quiero Cantar, en entrevista con el matutino de TV Azteca al inicio se río de tal locura y afirmó que más que coraje le daba tristeza que alguien sea capaz de hacer esas acusaciones solamente para buscar tener la atención de la prensa y tener notoriedad: "Ese hombre no se va a callar hasta que... no sé, hasta que se canse yo creo, hasta que ya esté muy viejito y no pueda hablar. Es muy triste es que te metan y te sigan metiendo, y utilizando tu nombre, tu persona, para tener sus cinco minutos de fama".

Finalmente, la integrante de GranDiosas, declaró que sí le parecía completamente indignante el que se pueda decir ese tipo de cosas tan a la ligera, porque era un tema muy grave y delicado que no debería de solamente tomarse como un chisme más, recalcando que solo lo usó para llamar la atención de los medios: "Es indignante, no pueden hablar así de un tema tan fuerte, tan horrible para tenerlos a ustedes".

Fuente: Tribuna del Yaqui