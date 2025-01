La desahuciaron: Diagnostican a actriz de TV Azteca con cáncer; últimas FOTOS dejan helados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas del 2024 la actriz mexicana Renata del Castillo preocupó y alarmó a todos sus seguidores debido a que reportó que se encontraba viviendo momentos muy complicados debido al avanzado cáncer cérvicouterino que padece. Afortunadamente, las cosas mejoraron para la estrella de TV Azteca y es que recientemente publicó una serie de fotografías que dejaron en shock a todo su público.

Como se recordará, la intérprete del programa unitario Lo que callamos las mujeres fue diagnosticada con su enfermedad hace dos años, sin embargo, el cáncer fue muy agresivo y avanzó rápido, haciendo metástasis y provocando que la desahuciaran. Incluso, sus médicos decidieron parar su tratamiento de quimioterapia, ya que prácticamente no hay nada que pueda salvarla.

No obstante, Renata no ha dejado de visitar el hospital por varios malestares y porque hasta la diagnosticaron con desnutrición debido a que no se alimenta adecuadamente. Hace algunas semanas la famosa llegó a reportar que pesaba 45 kilos, debido a sus problemas alimenticios. Pero en días recientes la también actriz de la novela Cuando seas mía mostró que se encuentra más estable, por lo que pudo salir de viaje.

Tras graves problemas, Renata del Castillo tomó unas vacaciones

Del Castillo, quien también actuó para Televisa con el programa unitario Como dice el dicho, aprovechó su cuenta de Instagram para mostrar que se encuentra disfrutando de unos días de playa, sol y arena en el precioso puerto de Acapulco, en Guerrero. La primera publicación data de hace un par de días y la intérprete escribió: "Gracias Dios, vida por un día más. Feliz y plena con mi hijo!... qué bello es Acapulco".

Además de mostrar una imagen en la que posa junto a su hijo, la tarde de este jueves 23 de enero Renata publicó una imagen en la que aparece tomando el sol en un camastro usando traje de baño negro y mostrando lo feliz que se siente de poder haberse dado este respiro: "Jueves y el cuerpo, el día, Dios y tú y yo lo sabemos papi!", dijo Renata, recibiendo decenas de muestras de cariño por parte de fans y colegas.

