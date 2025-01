Lo sacaron del clóset: Tras abandonar Televisa, actor fracasa en TV Azteca y vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien el año pasado enfrentó un polémico divorcio y que fracasó durante su debut en Televisa, sorprendió a todos sus seguidores debido a que este viernes 24 de enero regresó al programa Hoy y expresó su deseo de volver a trabajar con Televisa. Se trata del también cantante Ernesto D'Alessio, quien meses atrás confirmó su separación de 'Charito' Ruiz luego de 16 años casados.

El hijo de la reconocida Lupita D'Alessio comenzó su carrera artística siendo muy joven y su debut en la empresa de San Ángel fue en 1997; algunos de sus melodramas más exitosos fueron DKDA Sueños de juventud, Aventuras en el tiempo, Salomé, Bajo la misma piel, Contra viento y marea, Heridas de amor, Código Postal y Tormenta en el paraíso. Sin embargo, la última novela que hizo en Televisa fue Por amar sin ley en 2018.

Tras hacer teatro y enfocarse en su carrera en la música, Ernesto regresó a la televisión en 2023 pero no en Las Estrellas. Resulta que le dieron su primera oportunidad en la empresa del Ajusco siendo concursante de MasterChef Celebrity México, sin embargo, fracasó su participación y fue eliminado en la primera cocinada.

Ernesto DAlessio participó en 'MasterChef Celebrity'

Ernesto D'Alessio regresa a Hoy

Aunque se especuló que D'Alessio sería gay tras su divorcio, el actor ha presumido que está sumamente enamorado de su novia. En entrevista exclusiva con Hoy, el hijo de la 'Leona Dormida' compartió que de momento no piensa en boda: "Ya la vida lo dirá, no lo sé, yo vivo cada día, como dice ese verso 'cada día trae su afán', es una posibilidad pero el futuro quién lo puede saber, es incierto y el pasado quedó atrás".

Ahorita una respuesta puede ser 'vamos a ver qué dice el destino', hace muchos meses me entrevistaban y yo decía 'no, yo no vuelvo a tener novia' y mira, estoy bien enamorada, si digo que no va a pasar, a lo mejor el día de mañana me tengo que tragar mis palabras", añadió D'Alessio.

Posteriormente, el cantante de 47 años declaró que le encantaría volver a las novelas luego de casi 7 años retirado: "Es algo que he estado pensando durante ya algunos meses, tengo muchos años de no hacer televisión, en su momento me alejé pero es algo que he traído los últimos meses". Sobre qué personaje le gustaría que marcara su regreso, Ernesto confesó que buscará ser el antagonista:

Me encantaría hacer un villano, casi todo lo que he hecho en telenovelas ha sido no de galán pero han sido personajes que se enamoran, pero me encantaría ser villano", dijo D'Alessio.

El artista capitalino finalmente habló sobre el retiro de los escenarios de doña Lupita y explicó que falta poco para que su madre abandone los escenarios de forma definitiva: "Sí se retira, cada vez las fechas que hacemos tienen más distancia una de otras, se retira pero todavía hay algunas fechas que se quieren hacer".

