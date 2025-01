Luto en las novelas: Actriz de Televisa sufre dolorosa muerte y llena de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de telenovelas, que ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, reapareció en el programa Hoy y llenó de luto a todos los televidentes luego de hablar sobre la dolorosa muerte a la que se enfrentó semanas atrás. Se trata de la actriz y cantante Rocío Banquells, quien frente a las cámaras del matutino reconoció que sigue muy afectada por la repentina muerte de su amiga y colega Dulce.

Como se recordará, la intérprete de temas como Tu muñeca falleció la mañana del 25 de diciembre después de haber estado hospitalizada por varias semanas debido a problemas respiratorios y un terrible diagnóstico de cáncer de pulmón. Al respecto de esta triste noticia que enluteció al medio artístico, Rocío dijo ante las cámaras de Hoy: "Yo creo que estamos dolidos todos los que tuvimos el placer de conocerla y el haber tenido el honor de trabajar con ella, como lo tuve yo".

La integrante del espectáculo GranDiosas, donde trabajó Dulce por años, aseguró que ha sido muy difícil asimilar que la tamaulipeca ya no está en este plano: "Sigo sin creerlo, todavía mi cabeza no lo procesa, es muy doloroso". Además, Banquells se mostró totalmente en contra de la polémica que surgió a raíz de que Ofelia Cano filtró la supuesta pelea que Dulce tenía con su hija Romina Mircoli: "Todo lo que se ha formado a mí no me agrada".

La intérprete afirmó que durante todos sus años de amistad con Dulce, jamás supo de una mala relación con Mircoli: "Todo lo que yo viví y conviví, la relación con ellas, en el teatro y escenario uno no sabe lo que pasa dentro de tu casa pero lo que yo vi siempre y lo que platiqué con Dulce solamente fue el amor que la madre puede tener por un hijo", expresó la villana de las novelas Bianca Vidal y Cuando me enamoro.

Posteriormente, se solidarizó con Romina debido al complicado momento que vive: "Todo lo que está pasando no es muy agradable". Rocío también recordó que ella sí llegó a ser una gran amiga de Dulce: "A mí la verdad el que salgan estas cosas cuando una persona se va, es muy triste y sobre todo si eres íntima de ella y sabes que lo que más amaba ella en este planeta". Y antes de finalizar la entrevista, la actriz envió un contundente mensaje a quienes se siguen aprovechando de la situación para figurar:

No la hemos dejado descansar, no se puede seguir manchando la memoria de una persona que ni siquiera está aquí para defenderse, esta ola (de chismes) no se merece Dulce", declaró.

