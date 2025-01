Mayela Laguna desmiente a Luis Enrique Guzmán y afirma no querer saber nada de los Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica microempresaria, Mayela Laguna, acaba de emplear sus redes sociales para defenderse sobre las acusaciones de quererse aprovechar de su situación para recibir más dinero, por lo que ha desmentido a Luis Enrique Guzmán, alegando que ella jamás le ha pedido más dinero, y responde contundente a su demanda, afirmando que no quiere saber nada de la familia Pinal y denuncia violencia.

El hijo menor de la difunta Silvia Pinal, reunió a toda la prensa para que sus abogados comunicaran que van a interponer una demanda en contra de Mayela, porque pese a que se demostró que Apolo Guzmán Laguna no es hijo del productor musical, sigue cobrando pensión y alarga el proceso para seguirla recibiendo: "Vamos a tomar acciones, porque no es justo que se tenga que seguir pagando una pensión alimenticia que la sigue cobrando, va mes con mes al juzgado a cobrar sus billetes de depósito, pero finalmente vamos a tomar acciones correspondientes para frenar esta situación".

Ahora, mediante su cuenta de Instagram, Laguna ha compartido un comunicado en el que señala que hace semanas ella levantó la bandera blanca y poder alejarse de todo este drama por el bien de su hijo, compartiendo los trámites legales que abalan su inocencia: "Desde finales de noviembre, yo decidí quitar la apelación, levantar bandera blanca y continuar con mi vida... ese desistimiento se firmó hace un par de semanas, ya que los juzgados se fueron de vacaciones".

La excuñada de Alejandra Guzmán dejó en claro que si se sigue con el proceso y todavía no se ha hecho una resolución es porque los juzgados estaban de vacaciones y no había manera de que alguien presentara actualizaciones y siguieran con el proceso, algo que ella no controla: "Es mentira absoluta que yo quiero más dinero del sr. Luis Enrique. Es mentira que yo quiero que esto siga. Si la apelación sigue, es porque todo es un proceso y lo dicta un juez, no yo".

Finalmente, denunció sentirse violentada por el hijo de Enrique Guzmán, debido a que ella sí está cumpliendo con los acuerdos a los que ellos llegaron, mientras que Luis Enrique reúne prensa para tratar de seguir dejándola mal y hablar de su hijo, que ella ya desestimo como figura pública: "Reunir a toda la prensa para decir mentiras de mi y volver a hablar de mi hijo, se me hace violencia mediática absoluta. Yo cumplí con lo que dije y ahí está la prueba... GRACIAS".

