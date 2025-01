"Necesito ayuda": Tras divorcio y 'veto' de TV Azteca, actor revela si trató de suicidarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber enfrentado un doloroso divorcio de quien dijo es el amor de su vida, y presuntamente vetar a TV Azteca de su carrera por polémica pelea con ejecutivos, el reconocido actor de Televisa y cantante, Ernesto D'Alessio, acaba de brindar una entrevista en la que admitió su depresión, asegurando que no tiene nada de malo decir "necesito ayuda", revelando por primera vez si trató de suicidarse.

Siendo tan solo un adolescente, Ernesto siguió los pasos de su famosa madre y comenzó a incursionar en el mundo de la música y de la actuación, formando parte de melodramas como DKDA: Sueños de Juventud, Aventuras en el tiempo, Salomé, Bajo la Misma Piel y muchos más, hasta que en el 2022 probó suerte con la competencia y se convirtió en uno de los participantes del famoso reality show de cocina, MasterChef Celebrity.

Su paso por la empresa del Ajusco fue muy breve, ya que desgraciadamente resultó ser el primer eliminado de la temporada, lo que según páginas de chismes, como el canal de YouTube de Chacaleo, aseguraron que no aceptó su derrota y por ello es que "fue corriendo con los ejecutivos de TV Azteca para quejarse por no darle la oportunidad de demostrar que sabe preparar algo más que una quesadilla", y cuando estos se negaron, llamó a su madre, Lupita D'Alessio, y sus hermanos para prohibirles que les dieran entrevistas.

Tristemente, el tema de su presunta enemistad con la empresa de Ricardo Salinas Pliego no fue lo peor, debido a que pocos meses después, se confirmó que él y su esposa, Charito Ruiz, habían decidido divorciarse tras 20 años de matrimonio. El propio cantante declaró en su momento que estos procesos tan complicados lo han hicieron caer en una fuerte depresión, de la que tardó un poco en volver a la realidad.

Es por eso que ahora, después de presentar a su nueva novia, su regreso a los escenarios y ver a su hermano Jorge D'Alessio convertirse en padre, le han cuestionado sobre su estado de salud mental. Como era de esperarse con tantas bendiciones en su vida, este mencionó que estaba mejor y señaló que no es malo admitir que se necesita ayuda y salir a buscarla: "Si de pronto ya es una situación un poquito más difícil yo hubiera acudido con el psicólogo o con un psiquiatra, no tiene nada de malo ir con el psiquiatra y decirle 'me siento muy mal, estoy deprimido'".

Finalmente, negó rotundamente que en algún momento de su vida haya pensado en quitarse la vida, destacando que esa ya es una clase de depresión muy intensa y profunda, que no ha sentido y espera no hacerlo nunca: "No nunca (he pensado en quitarme la vida por depresión), jamás, eso nunca me ha pasado, no, eso no, eso ya es una depresión mucho más profunda".

