¿Por Brenda Bezares? Briggitte Bozzo confiesa la verdad de su salida de 'LSP' y sorprende

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Briggitte Bozzo, recientemente brindó una entrevista a las afueras de Televisa a varios medios se comunicación, ante los que se sinceró y confesó la verdad detrás de su tan inesperada salida de la obra se teatro La Señora Presidenta. Las teorías fueron varias, pero sobre todo se culpó a Brenda Bezares por sus actitudes en los ensayos, ¿acaso confirma su feroz pelea en los foros del teatro?

El pasado 20 de diciembre del 2024, Bozzo confirmó que ella tomó la decisión de no formar parte de la puesta en escena producida por Alex Gou, impactando al afirmar que lo hacía así porque no la despidieron como se merecía: "Anuncio oficial, porque, pues no me despidieron como me lo merecía, les quiero decir que ya no voy a estar en la obra Señora Presidenta, por proyectos personales, los amo mucho, me dio mucha nostalgia, como que no sé si tenían tan claro que ya me iba, pero este domingo fue mi última función".

Como era de esperarse, inmediatamente se comenzó la ola de teorías con respecto a las razones reales por las que había decidido salirse. Una de las teorías más sonadas, fue que Brenda aparentemente seria la causante de su salida por no querer compartir en escena con la popularidad de Briggitte y que presupuesto se negaba a hacer algo con ella, aparentemente Briggitte tomaría la elección de alejarse y seguir su camino con sus proyectos independientes.

Al haber mantenido el silencio, finalmente, en una entrevista con Edén Dorantes, Bozzo declaró que no tenía dada que ver con y que su decisión es 100 por ciento a causa de su agenda laboral tan apretada que le ha impedido seguir, más dejó en claro que estaba todo perfecto laboralmente, incluso afirmó que se abrazo a Gou y este le deseo que tuviera mucho éxito en sus siguientes proyectos y ella le deseo lo mismo y a casa uno de sus compañeros de la mencionada puesta en escena.

En el caso de sus colegas, Bozzo destacó que ella y Mario Bazares están en perfecto estado y aunque a veces no podían estar muy cerca, mantienen de cerca la comunicación y por ende pasa lo mismo con Brenda, desechando de esa manera que estuviera enemistades con la actriz y asegurando que se quieren mucho y solo les desea todo lo mejor del mundo y por supuesto que en cuanto tenga la oportunidad ira a ver con Arath para saber más detalles sobre sus proyectos de origen más personal.

