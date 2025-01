"Qué porquería": Verónica Bastos hace estallar a fans al gritonear a Imelda Tuñón en 'LMC'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Verónica Bastos, se encuentra en el centro del huracán, después de que le gritoneara a Imelda Tuñón, mientras esta brindaba una entrevista en vivo al programa La Mesa Caliente. Al ser una amiga cercana de Maribel Guardia, internautas furiosos en las redes sociales estallaron en contra de la presentadora, por lo que consideran una "falta de profesionalismo" su comportamiento y la han destrozado a ella y al programa, destacando que "es una porquería".

Después de que se desatara la guerra con su suegra, Imelda ha usado los medios para gritar las injusticias que afirma está viviendo en su caso, por lo que en Telemundo la buscaron para hablar vía telefónica, y al responder, quiso resaltar una vez más que con ella se ha actuado de forma injusta y no se han seguido bien los procesos: "La verdad estoy muy consternada, el día de ayer sacaron a mi hijo de la escuela sin permiso, me avisó el director, llegué a la escuela, lo estaban esperando unos policías. Me están haciendo unas acusaciones muy fuertes y falta mi declaración".

En ese momento, mientras que Imelda negaba tener un problema Bastos, que recalcó es amiga de la familia de la actriz de Corona de Lágrimas, se fue en contra de la viuda de Julián Figueroa y aseguró que Guardia la adora, así como ella y que por eso solo buscan su bienestar, pidiéndole que admita que está mal: "Quiero que tú estés bien, pero tú también, en el fondo de tu corazón, tienes que saber lo que ha pasado en los últimos meses y tienes que buscar ayuda para que José Julián esté bien y tú estés bien".

Mientras que Tuñón seguía declarando que ella ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerse una prueba ahí mismo, que la dejaron afuera en el frío, Verónica no la escuchó, sino por el contrario le alzó la voz y le instó en decir que la Fiscalía de Justicia le quitó a José Julián Figueroa porque vio cosas alarmantes, así que instó en que necesita ir a limpiarse, asegurando que sí tiene problemas de drogas y le dijo que busque ayuda de inmediato:

Si las autoridades estando tú ahí no te entregan al niño es por algo. Cinco horas de entrevista a ti, al niño y a Maribel, estuvieron preguntándoles por cinco horas".

Como era de esperarse, en redes sociales este momento se viralizó y ya han salido muchos en contra de Bastos, como Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante, quienes señalaron que era una falta de profesionalismo y que ellos estaban para informar desde la imparcialidad y aunque se opine por un lado, siempre hay que dejar hablar a ambas partes. Internautas también se unieron y destrozaron a la presentadora.

¡Qué mal por Verónica, no deja ni hablar a Imelda! Qué lástima que a Verónica solo le importe defender su amistad con Maribel Guardia sin pensar en todo lo que tuvo que pasar el niño", "¡Wow, qué porquería de programa en el que las entrevistadas atacan y no son parciales! ¿Qué clase de periodismo es esto? ¿Cómo te van a quitar un hijo de esa manera?" y "¿Para qué la entrevistan? Si ya tienen su opinión al respecto y parcialidad más que obvia. Falta de ética, ni han dejado a esta chica hablar, parecen buitres atacando a la presa", fueron algunos comentarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui