Actor de Televisa sale del clóset en vivo de 'La Saga': Reacción de Jorge Medina causa shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y comediante mexicano, Lalo España, recientemente volvió a hablar abiertamente de sus preferencias y salió del clóset en plena entrevista en vivo de La Saga. En ese momento, el famoso cantante, Jorge Medina, no pudo ocultar la inmensa sorpresa que se llevó al saberlo y sin poder evitarlo reaccionó inesperadamente a la noticia, causando gran shock en los espectadores.

España, por poco más de seis años fue feliz en su relación con Ranferi Aguilar, sin embargo, en todo ese tiempo la mantuvo en secreto pues no se proclamaba homosexual de manera pública en ese momento. Todo cambió cuando el amor de su vida, en el 2012 perdió la vida a causa de una neumonía, así que este al despedirse del hombre con el que deseaba pasar el resto de su vida, hizo oficial que pertenecía a la comunidad LGBTQ, y recibió el apoyo de millones.

Pero, tal parece que esta noticia no llegó a todos los oídos en el mundo artístico, pues Jorge, el intérprete de temas como Mi Segunda Vida y Ya No Te Buscaré, confesó que no sabía que Lalo era gay. Esto sucedió mientras que ambos estaban de invitados en el canal de YouTube La Saga, con Adela. Al hablar sobre las parejas, la periodista aconsejó conseguirse a personas más jóvenes y puso lo bien que le va a España con alguien varios años menor.

Jorge pensando en que hablaba de una mujer, le cuestionó al actor de Vecinos si su esposa era muchos años más joven, momento en el que todos se apresuraron a señalarle que no tiene esposa, sino un novio, a lo que España con su usual sentido del humor declaró que "tuve mis desviaciones hace mucho", saliendo con mujeres, pero ya tenía varios años que confesó sus preferencias y que actualmente vive enamorado de su novio.

En ese momento, el cantante se puso de pie y dijo: "put... ya me voy Adela", por lo que muchos quedaron sorprendidos pensando que podría ser homofóbico, incluso le dijeron que Lalo "tiene las ocho vacunas", pero, el cantante destacó que no era eso, sino que no sabía en verdad, y hasta comenzó a bromear diciendo "beso de tres o qué". Finalmente, ya serio confesó que sí estaba sorprendido porque no sabía: "Me quedé impactado, yo pensé que era broma hace rato".

Y para revelar porque se sintió apenado, Jorge se disculpó con España, destacando que siente que lo ofendió por su ignorancia y le pidió una disculpa ante todos, explicando que fue porque cuando lo vio, empezó a "jotear", pues le habló de manera femenina e hizo los ademanes que se asocian a las mujeres al hablar, pero el querido actor le dice que no se ofendió porque sabe no lo hizo con mala intensión y entiende de bromas.

Fuente: Tribuna del Yaqui